Panipat News: पानीपत सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी, MO की नियुक्ति के बाद भी फिजीशियन के पद खाली

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Amit Upadhyay
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Panipat Hospital Doctors Crisis: पानीपत सिविल अस्पताल में 23 नए मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति के बावजूद डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है। अस्पताल में नियमित फिजिशियन और रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है। रोजाना 1500 से 2000 मरीजों की ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बना हुआ है।
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पानीपत सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है।

Panipat Civil Hospital News: पानीपत के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए मेडिकल ऑफिसर्स (MO) की नियुक्तियां की गईं। हालांकि अब भी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी दूर नहीं हुई है। पानीपत के सिविल अस्पताल में सामान्य चिकित्सा सेवाओं के लिए मेडिकल ऑफिसर्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन नियमित फिजिशियन की कमी और रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता का सवाल अब भी बना हुआ है। अस्पताल में रोजाना करीब 1500 से 2000 मरीजों की ओपीडी होने के कारण विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी का असर मरीजों की जांच और इलाज पर पड़ता है।

23 MO की नियुक्ति, 14 ने जॉइन किया

सीएमओ डॉ. विजय मलिक के अनुसार प्रदेश मुख्यालय से पानीपत जिले के लिए 23 नए मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति की गई है। इनमें से 14 डॉक्टर अब तक अपनी ड्यूटी जॉइन कर चुके हैं। जॉइन करने वाले चिकित्सकों में दो को सिविल अस्पताल पानीपत, छह को समालखा, दो को बापोली सीएचसी, एक को कुटपुरा और चार को जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में तैनाती दी गई है। नई नियुक्तियों के बाद सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या पहले के करीब 45 से बढ़कर लगभग 53 बताई जा रही है। इससे सामान्य मरीजों की ओपीडी और दूसरी चिकित्सा सेवाओं में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

फिजिशियन नहीं, ऐसे संभाल रही व्यवस्था

सिविल अस्पताल में मेडिसिन विभाग के लिए नियमित फिजिशियन की कमी बनी हुई है। सीएमओ के मुताबिक फिलहाल फैमिली मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टरों के माध्यम से मरीजों के इलाज की कोशिश की जा रही है। हालांकि बड़ी संख्या में मरीजों वाली ओपीडी को देखते हुए विशेषज्ञ मेडिसिन चिकित्सक की जरूरत बनी हुई है। इससे पहले भी पानीपत के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और मरीजों के भारी दबाव की रिपोर्ट सामने आती रही है। नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट में भी अस्पताल में रोजाना करीब 1500 से 2000 मरीजों की ओपीडी का उल्लेख किया गया था।

करोड़ों की मशीनें, रेडियोलॉजिस्ट की कमी

अस्पताल में मरीजों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की कमी विशेषज्ञ जांच की सुविधा को प्रभावित कर रही है। मशीन और तकनीकी संसाधन मौजूद होने के बावजूद उन्हें विशेषज्ञ स्तर पर संचालित करने के लिए जरूरी मानव संसाधन की जरूरत बनी हुई है। सीएमओ के अनुसार प्रदेश मुख्यालय की ओर से जिले में नए रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति का आश्वासन दिया गया है। नियुक्ति होने के बाद अस्पताल की रेडियोलॉजी सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

जिले में 189 स्वीकृत पद, कई अभी खाली

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जिले के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों के कुल 189 पद स्वीकृत हैं। नई नियुक्तियों से पहले करीब 117 डॉक्टर तैनात थे। 14 नए मेडिकल ऑफिसरों के ज्वाइन करने के बाद यह संख्या करीब 138 तक पहुंचने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद लगभग 56 पद रिक्त हैं। इससे साफ है कि नए मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति से स्टाफ की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन स्वीकृत पदों और वास्तविक तैनाती के बीच अंतर अभी खत्म नहीं हुआ है। खास तौर पर विशेषज्ञ पदों को भरना स्वास्थ्य विभाग के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।