Meeting Regarding 400th Prakash Utsav Of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, पार्किंग व्यवस्था के साथ- साथ ट्रैफिक व्यवस्था बारे भी विचार विमर्श किया

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

Meeting Regarding 400th Prakash Utsav Of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji: आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले श्री गुरू तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश उत्सव को लेकर सांसद संजय भाटिया ने सोमवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त सुशील सारवान व पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया। बैठक में पार्किंग व्यवस्था के साथ- साथ ट्रैफिक व्यवस्था बारे भी विचार विमर्श किया। Meeting Regarding 400th Prakash Utsav Of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji

पार्किंग से पंडाल तक संगत को लाने के लिए ई-रिक्शा लगाई जाएगी

इस मौके पर पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार, एडीसी वीना हुडडा, एसडीएम विरेन्द्र सिंह ढुल, एसडीएम समालखा अश्वनी मलिक सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे। Meeting Regarding 400th Prakash Utsav Of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji उन्होंने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाने हेतु पार्किंग हैल्प डैस्क स्थापित की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। हर बस में एक मुख्य व्यक्ति होगा, जो सभी श्रद्धालुओं की जानकारी रखेगा। हर बस को स्थल पर आने के बाद नम्बर दिया जाएगा। उसी नम्बर पर वह बस जाकर खड़ी होगी। दूर की पार्किंग से पंडाल तक संगत को लाने के लिए ई-रिक्शा लगाई जाएगी।

मुख्य प्रवेश द्वार पर मैडिकल डैस्क बनेगा

सांसद संजय भाटिया ने बताया कि मुख्य प्रवेश द्वार पर मैडिकल डैस्क भी बनेगा। जहां पर चिकित्सकों के साथ-साथ आयुषमान विभाग के चिकित्सक भी बैठेंगे। डीसी सुशील सारवान ने सांसद संजय भाटिया के साथ सभी पहलुओं पर गम्भीरता के साथ विचार विमर्श किया और बताया कि प्रदर्शनी, पांडाल, पार्किंग व अन्य स्थानों के लिए अलग-अलग प्रशासनिक अधिकारी डयूटी पर रहेंगे। प्रोटोकॉल के लिए अतिरिक्त उपायुक्त व डीटीओ और दोनों एसडीएम ओवर ऑल व्यवस्था देखेंगे। Meeting Regarding 400th Prakash Utsav Of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji

