किसी भी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी नित्य करें ये प्रयोग How to Get Good Marks in Exam

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

How to Get Good Marks in Exam: हर छात्र की कामना होती है, कि वह परीक्षा में न केवल उत्तीर्ण हो, बल्कि उसे अच्छी सफलता भी मिले। प्रयास तो सभी करते हैं मगर इनमें से कुछ लोग ही सफल होते हैं। कई छात्रों की समस्या होती है कि वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपेक्षित परिणाम नहीं ला पाते। परीक्षा का समय नजदीक आते ही युवाओं के दिल की धड़कने बढ़ने लगती है। कितनी ही मेहनत की हो, नर्वस हो जाना आम बात है। कई किशोर तो परीक्षा हॉल में घुसते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे में मैं आप सबके लिये लाया हु कुछ ज्योति‍षीय, आहार व वास्तु से संबंधित प्रयोग जो आप के लिए अति कारगर हो सकते हैं- पढ़ाई की प्राथमिकता के साथ साथ इन्हें भी अवश्य अपनाएँ और देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम आते हैं। How to Get Good Marks in Exam

पन्ना पहन कर भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है

परीक्षा का संबंध स्मरणशक्ति से है, जो बुध की देन है। बुध को मजबूत करने के लिए खूब सलाद और हरी सब्जियाँ खाएँ। गणेश जी के दर्शन करें। गाय को हरी घास खिलाएँ। कुंडली की स्थिति के अनुसार विद्वान ज्योतिषी की सलाह से पन्ना पहन कर भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। शंखपुष्पी औषधि का सेवन भी लाभ देता है। परीक्षा भवन में मजबूत मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए इसके कारक ग्रह चंद्रमा का मजबूत होना अति आवश्यक है चंद्रमा के मजबूत होने से आत्मविश्वास बढ़ाता है। चंद्रमा की स्थिति सदैव मजबूत रहे इसके लिए सफेद वस्तु का सेवन करते रहे धर्म स्थान में सफेद अनाज दे, शिव के दर्शन व शिव चालीसा पढ़े, कनिष्ठा ऊँगली में चाँदी का छल्ला पहने तथा चाँदी के गिलास में पानी पिये जिससे चंद्र मजबूत होंगा। कुंडली में चंद्र की स्थितिनुसार योग्य ज्योतिषी की सलाह से मोती पहन कर भी लाभ लिया जा सकता है। How to Get Good Marks in Exam

यह सरल सा प्रयोग अवश्य करें

शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते पर पांच अलग-अलग प्रकार की मिठाईयां तथा दो छोटी इलायची पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा भाव से रखें और अपनी शिक्षा के प्रति कामना करें। पीछे मुड़कर न देखें, सीधे अपने घर आ जाएं। इस प्रकार बिना क्रम टूटे तीन बृहस्पतिवार करें। यह प्रयोग माता-पिता भी अपने बच्चे के लिये कर सकते हैं। निश्चित ही प्रयोग करने वाले को अति सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। How to Get Good Marks in Exam

पढ़ाई में मन न लगे तो करें यह छोटा सा प्रयोग

विद्यार्थी का पढ़ाई की ओर मन नहीं जाता है। मन मारकर पढ़ने बैठते हैं तो मन में दस तरह की बातें आने लगती और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ तब होती है जब जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति खराब चल रही होती है। इस स्थिति में मन को केन्द्रित करके पढ़ाई की ओर ध्यान लगाने के लिए रिडिंग टेबल पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर विद्या की देवी सरस्वती या श्री यंत्र स्थापित करें। जब भी पढ़ने बैठे तब यंत्र पर ध्यान केन्द्रित करके ‘ओम भवाय विद्यां देहि देहि ओम नमः’ इस मंत्र का 21 बार जप अवश्य करें। कुछ ही दिनों में पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ने लगेगी और जो भी पढ़ेंगे उसे लम्बे समय तक याद रख पाएंगे। How to Get Good Marks in Exam

ध्यान रखें की खाते पीते हुए कभी भी अध्ययन न करें

इससे न तो आप सही ढंग से खा पाएंगे और न पढ़ पाएंगे। अगर आप खाना खाते हुए पढ़ाई करते हैं तो समझ लीजिए आपका ज्ञान बढ़ नहीं रहा है बल्कि आप ज्ञान और आयु दोनों को नष्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना और पढ़ना दोनों साथ-साथ नहीं करना चाहिए। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है कि ‘जो मनुष्य जूठे मुंह पढ़ता है अथवा जूठे मुंह उठकर इधर-उधर जाता है यमराज उसकी आयु कम कर देते हैं तथा उसके बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से पढ़ाई करने से जो भी पढ़ते हैं वह लम्बे समय तक याद नहीं रह पाता है और जरूरत के समय ऐसी शिक्षा काम नहीं आती है। How to Get Good Marks in Exam

पूर्व दिशा के माध्यम से भी प्राप्त करें विशेष लाभ How to Get Good Marks in Exam

अगर आप का अध्ययन कक्ष अलग नहीं हो, तो सामूहिक कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार बैठना चाहिए कि मुख सामने पूर्व दिशा की ओर रहे। कोने में विद्यार्थी को बैठने से बचना चाहिए। विशेष रूप से दीवार की ओर मुख करके बैठने से विद्यार्थी की प्रतिभा प्रकट नहीं होती। विद्यार्थियों को अपने कानों को बालों से ढकना नहीं चाहिए। अर्थात कानों पर कभी बाल नहीं आने चाहिए। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी भ्रमित हो सकते हैं और पढ़ाई से मन भटक जाता है।

कुछ एक साधारण प्रयोग भी करें

तुलसी के पत्तों को मिश्री के साथ पीसकर प्रतिदिन उसका रस पीने से स्मरणशक्ति बढ़ती है। इमली के पत्तों को पुष्य नक्षत्र के दिन अपनी पुस्तक में रखें। पुष्य नक्षत्र में ‘योगेश्वर श्रीकृष्ण प्रसन्नो भव:’ मंत्र को सुनहरी कैप वाले लाल रंग, लाल स्याही के पेन से 31 बार लिखें, 108 बार जाप करके अपने साथ ले जाएँ। परीक्षा भवन में जाने से पहले ‘गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई।’ चौपाई का 108 बार जाप करने से सफलता मिलती है। How to Get Good Marks in Exam

पढ़ाई में मन न लगने पर

प्रत्येक मंगलवार के‍ दिन मसूर की लाल दाल लाल कपड़े की थैली में डालकर अपने पास में रखें, पढ़ने में अवश्य रुचि जागेगी। गायत्री मंत्र का 24 बार सुबह उठते ही प्रत्येक दिन जाप करें तथा विद्या की देवी सरस्वती माँ का ध्यान अवश्य करें साथ ही उन्हें लाल पुष्प व लाल वस्त्र अर्पित करें जिससे आपको सफलता निश्चित मिलती है। यह कार्य किसी भी शुभ दिन शुभ मुहूर्त में या किसी वर्ष की वसंत‍ पंचमी से प्रारंभ किया जा सकता है या किसी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। How to Get Good Marks in Exam

परीक्षा में प्रथम स्थिति में उत्तीर्ण होने के लिए

सूर्य को नित्य रक्त पुष्प डाल कर अर्ध्य दिया जाता है। अर्ध्य द्वारा विसर्जित जल को दक्षिण नासिका, नेत्र, कर्ण व भुजा को स्पर्शित करें। ताकि आप प्रतिद्वंदी पर विजय प्राप्त करने वाले। अपने प्रिय जनों की इच्छा को पूरा करने वाले, हर प्रकार का सामर्थ्य प्राप्त करने वाले तथा जीतने वाले बने, ताकि परीक्षा में प्रथम स्थिति को पाकर शासक बन सकें। अपने माता-पिता, गुरु के सान्निध्य में अवश्य बैठे, माता-पिता की सेवा करें, गाय को गुड़-चने की दाल खिलाएँ तथा इष्‍ट का ध्यान करें। How to Get Good Marks in Exam

बुद्धि और ज्ञान बढ़ाने के एक और प्रयोग

माघ मास की कृष्णपक्ष अष्टमी के दिन को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अर्द्धरात्रि के समय रक्त चन्दन से अनार की कलम से “ॐ ह्वीं´´ को भोजपत्र पर लिख कर नित्य पूजा करने से भी मंत्र से अभिमंत्रित रक्त चंदन का प्रत्येक दिन तिलक लगाने से ही अपार विद्या, बुद्धि की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के अभिमंत्रित यंत्र व तिलक के लिए रक्त चंदन आप सभी श्री श्री नवग्रह वाटिका पानीपत हरियाणा से भी प्राप्त कर सकते हैं। How to Get Good Marks in Exam

-सुनील कुमार आर्या, ज्योतिष, वास्तु, आहार सलाहकार

विशेष नोट : इन ज्योतिषीय प्रयोग के साथ मेहनत करना भी अति जरूरी है। ध्यान रहें पढ़ाई को प्रथम स्तर पर रखना है