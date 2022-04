Hindu New Year Greetings, एमडी पब्लिक स्कूल में हवन की पवित्र अग्नि से किया गया हिन्दू नववर्ष अभिनंदन

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

Hindu New Year Greetings: एमडी पब्लिक स्कूल में हिन्दू नववर्ष संवत 2079 का अभिनंदन हवन की पवित्र अग्नि से किया गया। हिन्दू नववर्ष की पावन बेला पर एम डी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हवन का आयोजन किया गया। स्कूल चैयरपर्सन कुसुम धीमान, विद्यालय केे अध्यापकों व सनातन धर्म महाबीर दल के प्रधान हेमन्त लखिना व अन्य संस्था सदस्यों द्वारा हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियाँ डाली गई। नूतन वर्ष अभिनंदन के साथ ही विद्यालय में नए सत्र को आरम्भ करने के लिए भी हवन करवाया गया। Hindu New Year Greetings

विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से अवगत कराना चाहिए

इस अवसर पर स्कूल चेयरपर्सन कुसुम धीमान द्वारा सभी को हिन्दू नववर्ष की बधाई दी गई व संदेश दिया गया कि हिन्दू नववर्ष चैत्र नवरात्र से प्रारंभ होता है, परन्तु हम लोग इस दिन को महत्व न देकर अंग्रेजी कैलेंडर में आने वाले नए साल को धूम धाम से मनाते है, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमे अपने विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से अवगत कराना चाहिए। हवन के उपरांत स्कूल म्यूजिक टीचर जोहनी शर्मा, द्वारा भजन गाए गए ,इसके उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान हेमंत लखिना सहित अन्य संस्था सदस्य कैलाश नारंग, कश्मीरी लाल, जगदीश लाल, कोमल अशोक चुघ इत्यादि उपस्थित रहे। Hindu New Year Greetings

