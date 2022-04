Do Not Click On Unknown Links, किसी भी ग्रुप या फोन नंबर से लिंक को क्लिक करने के लिए अनुरोध आए तो बचें

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

Do Not Click On Unknown Links: एलडीएम कमल गिरधर ने सभी बैंक उपभोक्ताओं से अपील की है कि मोबाईल फोन पर किसी भी ग्रुप या फोन नंबर से लिंक को क्लिक करने के लिए अनुरोध आए तो उससे बचना चाहिए। बैंक के अकाऊंट को हैक कर धनराशि हड़पने वाले अपराधी अंजान लिंक भेजकर उपभोक्ता को उसे देखने का लालच देते रहते हैं। इसीलिए इन झांसों में नहीं आना चाहिए। उन्होंनेे कहा कि इन दिनों समय डिजीटल बैंकिंग का आ गया है। Do Not Click On Unknown Links

किसी भी व्यक्ति को एटीएम कार्ड और सीवीवी नंबर नहीं देना चाहिए

अधिकांश उपभोक्ता तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण मोबाइल फोन या एटीएम कार्ड से होने वाले झांसों को जान पहचान नहीं पाते और अपना धन गवां देते हैं। जिससे उनको आर्थिक ही नहीं मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है।

एलडीएम कमल गिरधर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने एटीएम कार्ड का पिन नंबर और उसके पीछे लिखा सीवीवी नंबर नहीं देना चाहिए। कोई आदमी अपने आपको बैंक का कर्मचारी बताकर उपभोक्ता को फोन कर उससे खाता नंबर, एटीएम कार्ड नंबर आदि पूछता है तो उसे किसी बात का जवाब ना दे। बैंक से फोन आएगा तो वह उपभोक्ता को बैंक में ही बुलाता है। सभी को जागरूक नागरिक बनकर इन जालसाजों से बचना चाहिए औऱ इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। Do Not Click On Unknown Links

