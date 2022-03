Discussion With The Prime Minister, प्रधानमंत्री के साथ चर्चा में जुड़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

Discussion With The Prime Minister: बोर्ड की परीक्षा से तनाव मुक्त करने हेतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से छात्र-छात्राओं को अपना सम्बोधन देंगे जिसका लाईव टैलीकास्ट नौल्था स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य प्रभारी ममता शर्मा ने बताया कि इसके लिए सभी छात्र-छात्राओं व अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रात: 11 बजे विद्यालय में पहुंचें। Discussion With The Prime Minister

परीक्षा 9 अप्रैल को होगी Discussion With The Prime Minister

जवाहर नवोदय विद्यालय नौल्था में सत्र 2022-23 के लिए दाखिले के लिए चयन परीक्षा कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। विद्यालय की प्राचार्य प्रभारी ममता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यार्थी नवोदय विद्यालय समिति की वैबसाईट डब्लयूडब्लयूडब्लयूडॉटएनएवीओडीएवाईएडॉटजीओवीडॉटइन से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 9 अप्रैल को होगी। अगर कोई अभ्यार्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में असमर्थ रहता है तो वह अपने एडमिट कार्ड हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय नौल्था में आकर सम्पर्क कर सकता है। Discussion With The Prime Minister

