Deputy CM Took Information About The Arrangements, गेहूं की खरीद के लिए जिले में बनाए 12 केन्द्र

आज समाज डिजिटल, पानीपत :

Deputy CM Took Information About The Arrangements: पानीपत सहित राज्य भर में पहली अप्रैल से होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद के आरम्भ होने को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गत देर सायं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से फसल खरीद की तैयारियों की जिलेवार जानकारी ली और खरीद को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

डीसी सुशील सारवान ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उप मुख्यमंत्री को जिला में गेहूं की खरीद से जुड़ी तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में फसल खरीद के लिए 12 केंद्र बनाए गए है।

खरीद केंद्रों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए

Deputy CM Took Information About The Arrangements मंडियों में फसल खरीद से जुड़ी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी एसडीएम नियमित रूप से खरीद केंद्रों की व्यवस्था का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लिफ्टिंग व ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर हो चुके हैं। साथ ही बारदाने की भी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। किसानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित कर लिए गए है और मूलभूत सुविधाओं का भी प्रबंध कर दिया गया है। वीडियो कांफ्रेंस के उपरांत डीसी सुशील सारवान ने एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि फसल खरीद आरंभ होने के पहले ही दिन से खरीद केंद्रों पर एक्टिव होकर काम करें।

व्यवस्था बनाने में सहयोग करें

Deputy CM Took Information About The Arrangements मंडी में खरीद एजेंसियों की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले बारदाने का आढ़तियों को समुचित वितरण कराए। आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के माध्यम से भी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। इस अवसर पर एसडीएम पानीपत विरेन्द्र कुमार ढूल, डीएफएससी सुभाष सिहाग, डीएम हैफेड, प्रबंधक एफसीआई, डीएम वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन आदि उपस्थित रहे। Deputy CM Took Information About The Arrangements

