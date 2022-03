Body Building Mahakumbh To Be Held in Panipat,पानीपत में 27 मार्च को होगा बोडी बिल्डिंग का महाकुंभ

आज समाज डिजिटल,पानीपत:

Body Building Mahakumbh To Be Held in Panipat: पानीपत में आगामी 27 मार्च 2022 को होगा बोडी बिल्डिंग का महाकुंभ होने जा रहा है। जानकारी देते हुए हरियाणा एमच्योर बोडी बिल्डिंग फेडरेशन के जनरल सैकेट्री रमेश यादव (शेरू) ने बताया कि 27 मार्च 2022 को मिलन गार्डन, असंध रोड सौद्धापुर में 40वीं मिस्टर हरियाणा बोडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, मेन फिजिक्स, वूमेन फिजिक्स एवं मि. फिगर फिट चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 15-16-17 अप्रैल को पूणे (महाराष्ट्र) में होने जा रही मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता का भी ट्रायल लिया जाएगा। Body Building Mahakumbh To Be Held in Panipat

सूफी गायक एवं एंकर हेमंत वालिया भी करेंगे शिरकत

जानकारी देते हुए एसोसिएशन के जिला प्रधान शशि कपूर ने बताया कि उपरोक्त आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत की जा रही है, उन्होंने बताया कि युवाओं में आज अपनी फिटनेस को लेकर खासा जोश देखा जाता है।फेडरेशन द्वारा पूर्व में भी सफल आयोजन किए जाते रहे है, इस प्रकार की प्रतियोगिता को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ के प्रति जागरूक करना एवं नशे से दूर रखना है। प्रतियोगिता के प्रचार प्रसार के लिए पूरे शहर में जोर-शोर से अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए वर्ल्ड फेमस सूफी गायक एवं एंकर हेमंत वालिया पंजाब से भी शिरकत करेंगे।

प्रतियोगिता में 300 प्रतिभागी लेंगे भाग

फेडरेशन के हरियाणा मीडिया प्रभारी विक्रम ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा से विभिन्न भार वर्गों में लगभग 300 प्रतिभागी भाग लेंगे, फेडरेशन की ओऱ से प्रतिभागियों के खाने-पीने एवं अन्य व्यवस्थाओं का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है, जिससे प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। विजेताओं के लिए आकर्षक उपहार भी रखे गए हैं, जिसमें प्रथम विजेता को मोटरसाईकिल, अन्य उपविजेताओं को पांच एलईडी, व अन्य आकर्षक उपहार, मेडल ट्राफीयां भी उपहार स्वरूप प्रदान की जाएंगी।

सांसद भाटिया करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ

कार्यक्रम की ओपनिंग सेरेमनी संजय भाटिया (सांसद करनाल लोकसभा), स्पेशल चीफ गेस्ट प्रमोद विज (विधायक पानीपत शहरी) गेस्ट आफ आनर कृष्ण लाल पंवार (पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार एवं प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति बीजेपी) स्पेशल गेस्ट श्री मुकेश टुटेजा (पूर्व चैयरमेन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट) एवं श्री तिलक सभरवाल (उद्योगपति व समाज सेवी) कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

प्रेस वार्ता के दौरान ये रहे मौजूद

इस अवसर फेडरेशन के पदाधिकारी, रविन्द्र यादव, पुनीत गंधीर, संदीप शर्मा (हैप्पी), नवीन सैनी, पंकज छाबड़ा, राजेश वर्मा, चैरीस खुराना, मलिहा खुराना बलकार जागलान, विक्की दीवान, मोहित कक्कड़, रवि तोशाम, दीपक, पंकज तोशाम, अश्वनी ढींगड़ा (पार्षद), शानू ढींगड़ा, सन्नी, सुमित कश्यप आदि उपस्थित रहे।