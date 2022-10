Panipat News/Presentation competition organized in IB College

आज समाज डिजिटल, पानीपत :

पानीपत। आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पानीपत में बीए (इंग्लिश ऑनर) प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए Shakespeare’s ‘As You Like It’ as a Romantic Comedy OR John Donne: as a Love Poet पर एक प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन प्रो. रेखा शर्मा और प्रो. मंजली द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में 12 बच्चों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। इस दौरान प्रतियोगिता में प्राची प्रथम, सिमरन द्वितीय और खुशबू तृतीय स्थान पर रहे। प्राचार्य डॉ. अजय कुमार गर्ग ने प्रतियोगिता की विजेता छात्राओं को बधाई दी और यह भी कहा कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है जिसमें निरंतर भाग लेने से हमारी प्रतिभा में निखार आता है। अंग्रेजी विभागाध्यक्षा डॉ. मधु शर्मा ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों में आत्म-विश्वास बढ़ता है। इस अवसर पर अंग्रेजी विभाग से डॉ. नीलम दहिया, डॉ. निधि मल्होत्रा और डॉ. विनय वाधवा आदि भी मौजूद रहे।