Haryana News: पंचकूला में PNB के लॉकर से 50 लाख के जेवर चोरी, बैंककर्मियों पर जताया संदेह, जांच में जुटी पुलिस

पंचकूला के सेक्टर 11 स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 50 लाख रुपये के सोने के जेवर की चोरी का मामला सामने आया है। सेक्टर 12 के रहने वाले रिटायर आईएफएस अधिकारी सुल्तान सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Haryana News: पंचकूला के सेक्टर 11 स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 50 लाख रुपये के सोने के जेवर की चोरी का मामला सामने आया है। सेक्टर 12 के रहने वाले रिटायर आईएफएस अधिकारी सुल्तान सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता को शक है कि बैंक कर्मचारियों ने ही इस चोरी को अंजाम दिया है।

50 लाख कीमत के जेवर

पुलिस चौकी सेक्टर-10 में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, सुल्तान सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के सेक्टर-11 शाखा में साल 1993 से ही एक लॉकर था। इसमें उनकी पत्नी के करीब 34.5 तोले के सोने के गहने रखे हुए थे। इनमें 10 तोले, आठ तोले और छह तोले के तीन गोल्ड सेट ईयर रिंग्स समेत, छह तोले का एक गोल्ड सेट, डेढ़ तोले की जेंट्स रिंग और तीन तोले का एक गोल्ड सेट शामिल था। इनकी वर्तमान अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये है।

2019 के बाद नहीं खोला लॉकर

सुल्तान सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी ने वर्ष 2019 में चार बार लॉकर ऑपरेट किया था। उस समय सभी आभूषण लॉकर में मौजूद थे। इसके बाद जून 2026 तक लॉकर को उन्होंने या उनकी पत्नी ने ऑपरेट नहीं किया।

2019-26 के बीच गायब हुए जेवर

शिकायतकर्ता के अनुसार, जून 2026 में जब उन्होंने लॉकर खोला और उसमें रखे जेवर निकालने का प्रयास किया तो अंदर कोई आभूषण नहीं मिला। उन्होंने आशंका जताई कि वर्ष 2019 के बाद किसी समय उनकी अनुमति और जानकारी के बिना लॉकर तक पहुंच बनाकर आभूषण निकाल लिए गए।

पुलिस से जांच की मांग

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का वर्ष 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस से बैंक के लॉकर ऑपरेशन रजिस्टर, एक्सेस रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी एक्सेस संबंधित रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जांच करने की मांग की है।