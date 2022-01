UP Election Border Has Been Alerted: यूपी चुनावों के मद्देनजर यूपी बार्डर से लगते नाकों को किया अलर्ट

लव कुमार धींगड़ा, पलवल:

UP Election Border Has Been Alerted: पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक पलवल राजेश दुग्गल के निदेर्शानुसार जिला पलवल से लगती यूपी सीमा पर 5 अन्तर्राज्यीय पुलिस नाकें स्थापित हैं, जिनमें थाना चांदहट के अंतर्गत नाका रहीमपुर पुल एवं बागपुर माला सिंह फॉर्म यूपी बॉर्डर, थाना होडल के अंतर्गत करमन बॉर्डर एवं उमराला उजीना ड्रेन गढ़ी पट्टी रोड होडल तथा थाना हसनपुर के अंतर्गत महोली रोड टी प्वाईंट एच मोड़ है।

प्रत्येक संदिग्ध पर रखी जा रही है पैनी नजर UP Election Border Has Been Alerted

जिन नाकों पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते कड़ी निगरानी व चैकिंग की जाएगी, ताकि चुनाव में शरारती तत्व किसी तरह का खलल न डाल सकें। इसके लिए चेकिंग के बिना वाहनों को नाके पार नहीं करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही बार्डर नाकों द्वारा उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा पुलिस साथ मिलकर अवैध शराब तस्करी, अवैध हथियार तथा नशीले पदार्थो की तस्करी करने वालों पर कड़ी निगरानी करते हुए कड़ी कार्यवाही करेगी।

पुलिस तथा सुरक्षा बलों ने बढ़ाई गश्त UP Election Border Has Been Alerted

इसके अलावा आसपास के इलाकों में भी पुलिस तथा सुरक्षा बलों द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई असमाजिक गतिविधि उत्पन्न ना हो सके। इसके अलावा बार्डर नाकों से साथ लगते सीसीटीवी कैमरों द्वारा भी आने जाने वाले वाहनों व सदिंग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाएगी और बार्डर नाकों पर तैनात पुलिस कर्मी हथियार व आवश्यक तकनीकी उपकरणों के साथ तैनात रहेंगें। पुलिस अधीक्षक पलवल के निदेर्शानुसार यूपी सीमा से लगते थानो के प्रबंधकों के साथ तालमेल करके असमाजिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाते हुए कार्यवाही करेगी।

