Palwal Monkey Video: पलवल में पकड़ा गया 51 हजार रुपये का इनामी बंदर, पीठ पर लादकर ले जाने का वीडियो वायरल

Palwal Monkey Terror Ends: हरियाणा के पलवल जिले के हथीन क्षेत्र में लोगों पर हमले करने वाला बंदर करीब 10 दिनों बाद पकड़ा गया। उसे पकड़ने वाले के लिए 51 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। बंदर को पीठ पर लादकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Palwal Monkey Viral Video: हरियाणा के पलवल जिले के हथीन क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लोगों के बीच डर का कारण बने एक बंदर को करीब 10 दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। इस बंदर को पकड़ने के लिए 51 हजार रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बंदर के हमलों में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। अब बंदर को पकड़े जाने के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति उसे अपनी पीठ पर लादकर ले जाता दिखाई दे रहा है। उसके पीछे लोगों की भीड़ चल रही है और कुछ लोग बंदर को थप्पड़ मारते भी नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो 19 अक्टूबर का बताया जा रहा है। बंदर को पकड़े जाने की खबर से स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की।

10 दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया बंदर

हथीन क्षेत्र में बंदर के लगातार हमलों की शिकायतों के बाद उसे पकड़ने के प्रयास तेज किए गए थे। हथीन नगर पालिका की चेयरपर्सन के पति ने बंदर को पकड़ने वाले व्यक्ति या टीम को 51 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। इसके बाद उसे पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की गईं और करीब 10 दिनों बाद सफलता मिली। स्थानीय लोगों के मुताबिक बंदर अचानक लोगों पर हमला कर देता था। इससे इलाके में डर का माहौल था और लोग अपने घरों के आसपास भी सतर्क रहने लगे थे। बंदर पकड़े जाने की खबर फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए। बंदर ने 12 से अधिक लोगों को काटकर घायल किया था। इसी वजह से उसे पकड़ने की मांग लगातार उठ रही थी।

पीठ पर लादकर बंदर को ले गया शख्स

A Monkey Captured and Beaten by a Crowd in Haryana — Cruelty Must Not Go Unpunished The disturbing incident of a monkey being captured and beaten by a crowd in Haryana raises serious concerns about animal cruelty and wildlife protection. An animal in distress is not an object for public amusement. Surrounding, capturing and violently beating a helpless creature causes unnecessary pain and suffering. Section 11 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 expressly addresses acts such as beating, torturing or otherwise subjecting an animal to unnecessary pain or suffering. (IndiaCode) Depending on the species and circumstances, provisions of the Wild Life (Protection) Act, 1972 may also be attracted. Several macaque species are specifically protected under the Act. (IndiaCode) The authorities should identify those responsible, preserve the available video evidence, rescue and medically examine the animal, and take appropriate legal action. Violence against a voiceless animal is not entertainment.

It is cruelty—and cruelty must have consequences. #StopAnimalCruelty #AnimalRights #WildlifeProtection #Haryana #JusticeForAnimals #PreventionOfCrueltyToAnimals #WildlifeCrime #SpeakForTheVoiceless @DGPHaryana @police_haryana @cmohry — Adv Punita Jha (@PunitaS44575106) October 20, 2026

बंदर को पकड़े जाने के बाद का वीडियो इस घटना का सबसे चर्चित पहलू बन गया है। वायरल फुटेज में एक व्यक्ति बंदर को अपनी पीठ पर लादकर रिहायशी इलाके से बाहर ले जाता दिखाई देता है। उसके पीछे बड़ी संख्या में लोग चलते नजर आते हैं। इसी दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोग बंदर को थप्पड़ मारते हुए भी दिखाई देते हैं। वीडियो में व्यक्ति बाद में दो अन्य लोगों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से जाता भी दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद बंदर को पकड़ने के तरीके और उसके साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं।

बंदरों के हमले पहले भी बने थे परेशानी

हथीन क्षेत्र में बंदरों के हमलों की समस्या केवल इस एक घटना तक सीमित नहीं रही है। सितंबर 2026 में हथीन और आसपास के क्षेत्रों में बंदरों के हमलों की जानकारी सामने आई थी। पिछले करीब एक महीने के दौरान लगभग 30 लोगों के बंदरों के काटने से घायल होने की जानकारी दी गई। बंदरों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें लगाई गई थीं। बंदरों के हमलों से लोगों को बचाने के लिए समय पर शिकायतों पर कार्रवाई होनी चाहिए।