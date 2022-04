आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत (Organizing a meeting related to road safety under the chairmanship of MP Sanjay Bhatia) दुर्घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को सांसद संजय भाटिया की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित बैठक का आयोजन लघु सचिवालय में किया गया। इस बैठक में पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, इसराना के विधायक बलबीर बाल्मिकी, उपायुक्त सुशील सारवान भी उपस्थित रहे। सांसद संजय भाटिया ने एजैंडा वाईज बातों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिला में सभी नागरिकों की जान की रक्षा करना हम सबका प्रथम दायित्व है। इसलिए जौंधन चौंक, असंध नाका, रोहतक-गोहाना रोड, मुनक कैनाल व अन्य कई ऐसे स्थानों पर ब्रेकर बनवाए जाएं ताकि दुर्घटनओं को रोका जा सके।

नहर के दोनों ओर ग्रिल लगाने का काम भी आगे बढ़ाया जाए

इस बाबत लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता जतिन खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए टेंडर लगा दिए गए हैं। ऐसे सभी स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहर के दोनों ओर ग्रिल लगाने का काम भी आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए प्रशासनिक की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों में कई स्थानों पर डिवाईडर तोड़कर अवैध रास्ते बनाए गए हैं, जिनसे दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। इसीलिए उनको बंद करवाया जाए। उन्होंने बैठक में एनएचएआई के पीडी के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारी को कहा कि गांजबड़ में फुटओवर ब्रिज की जगह अंडर पास के विकल्प तलाशे जाएं।

मॉडल टाउन की मुख्य सड़क को किया जाएगा वाहन रहित

सांसद संजय भाटिया ने कहा कि मई के प्रथम सप्ताह में मॉडल टाउन में सभी गैर सरकारी संगठनों को लेकर विशेष मुहिम चलाई जाएगी और प्रात: 5 से 7 बजे तक नो-ट्रैफिक जोन बनाया जाएगा ताकि लोग आसानी से सैर कर सकें। जीटीरोड स्थित सभी कटों को जाएगा खोला, एमपी संजय भाटिया व विधायक प्रमोद विज जाम की स्थिति से निपटने के लिए खुद उठाएंगे बीड़ा जीटी रोड पर स्काईलार्क से लेकर लालबती तक लगने वाले जाम से निपटने के लिए सांसद संजय भाटिया ने समाजसेवी गौरव लीखा व अन्य समाजसेवियों के साथ प्रयोग के तौर पर रणनीति बनाने के लिए कहा है। साथ ही साथ इसमें ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। इस मौके पर एएसपी विजय सिंह, एसडीएम विरेन्द्र सिंह ढुल, डीटीओ डॉ, पूजा भी उपस्थित थी।