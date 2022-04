23 की रात दिवाली सरीखा रौशन होगा पानीपत: संजय भाटिया, Organized Meeting Of Various Social And Religious Organizations

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

Organized Meeting Of Various Social And Religious Organizations: आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव को लेकर स्थानीय आर्य कॉलेज सभागार में मंगलवार को विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों की बैठक आयोजित की गई जिसमें सांसद संजय भाटिया सहित मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने भाग लिया। उन्होंने सभी संगठनों से अपील की कि यह कार्यक्रम विशेष तौर से गुरुओं द्वारा दिए गए बलिदानों की कहानी को आने वाली पीढी तक पंहुचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है जिसमें सभी सामाजिक व धार्मिक संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निस्वार्थ रूप से निभा रहे हैं। Organized Meeting Of Various Social And Religious Organizations

गुरु का अटूट लंगर भी चलाया जाएगा

सांसद संजय भाटिया ने कहा कि विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम में अपनी विभिन्न सेवाएं देंगे। कार्यक्रम में गुरु का अटूट लंगर भी चलाया जाएगा। 23 अप्रैल की रात को पूरा पानीपत दिवाली सरीखा रौशन होगा और सभी सरकारी भवन भी दूधिया रौशनी से रौशन किए जाएंगे। उन्होंने बैठक में आए सभी साध संगत से भी आग्रह किया कि वे भी अपने-अपने घरों को 23 अप्रैल की रात दूधिया रौशनी में रौशन करें। 24 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्टाल भी लगाई जाएंगी जिनमें लंगर सेवा सहित अन्य सेवाएं भी रहेंगी। Organized Meeting Of Various Social And Religious Organizations

वर्तमान हरियाणा का बांगर क्षेत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी की कर्म स्थली रहा है

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि बेशक गुरु श्री तेग बहादुर जी की जन्म स्थली आनंदपुर साहिब है लेकिन वर्तमान हरियाणा का बांगर क्षेत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी की कर्म स्थली रहा है। जीन्द के धमतान साहिब से लेकर लोहगढ़ किले तक श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कई बार यात्राएं की और अपनी इन यात्राओं के दौरान इन्होंने कई स्थानों पर गुरु घरों की स्थापना की। गुरुओं की कुर्बानी के कारण ही विश्व में भारत का डंका बजा है। इस मौके पर इसराना साहिब गुरुद्वारा से संत दलविन्द्र सिंह, पहली पातशाही गुरुद्वारा के प्रधान सरदार गुरशरण बब्बु सिंह, हरविन्द्र सिंह लाडी, मेयर अवनीत कौर, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता, जेजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश काला, निगम आयुक्त आर.के. सिंह सहित उपायुक्त सुशील सारवान व विभिन्न प्रशासनिक अधिकार भी उपस्थित रहे। Organized Meeting Of Various Social And Religious Organizations

Connect With Us : Twitter Facebook