Haryana News: हरियाणा में 8 IAS-HCS अधिकारियों के तबादले, यश गर्ग को HARTRON की कमान, जानिए बड़े बदलाव

Haryana Administrative Reshuffle: हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने आठ IAS और HCS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। इनमें पांच IAS और तीन HCS अधिकारी शामिल हैं। आदेश में HARTRON, बिजली उत्पादन निगम, सचिवालय स्थापना और शहरी विकास से जुड़े पदों पर बदलाव किए गए हैं। सबसे प्रमुख बदलावों में 2009 बैच के IAS अधिकारी यश गर्ग को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (HARTRON) का प्रबंध निदेशक बनाया जाना और अर्बन चैलेंज फंड के लिए पहली बार अलग मिशन निदेशक की नियुक्ति शामिल है।
यश गर्ग को HARTRON की जिम्मेदारी
2009 बैच के IAS अधिकारी यश गर्ग को HARTRON का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वह अपने मौजूदा दायित्वों के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक एवं सचिव तथा MSME विभाग के महानिदेशक की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। हरियाणा सरकार के MSME विभाग की आधिकारिक वेबसाइट भी यश गर्ग को विभाग के महानिदेशक के रूप में सूचीबद्ध करती है। यश गर्ग के HARTRON का अतिरिक्त प्रभार संभालने के बाद 2010 बैच के IAS अधिकारी राजनारायण कौशिक को इस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। अब कौशिक हरियाणा राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक के साथ सचिवालय स्थापना विभाग के सचिव का दायित्व संभालेंगे। वह इस पद पर डॉ. मुनीष नागपाल का स्थान लेंगे।
मणि राम शर्मा को अतिरिक्त प्रभार
2009 बैच के IAS अधिकारी मणि राम शर्मा को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह जिम्मेदारी IAS अधिकारी पंकज से वापस लेकर शर्मा को सौंपी गई है। HPGCL हरियाणा सरकार की बिजली उत्पादन क्षेत्र की प्रमुख सरकारी कंपनी है। उपलब्ध कंपनी रिकॉर्ड में मणि राम शर्मा का HPGCL के बोर्ड से जुड़ाव भी दर्ज है।
मुनीष नागपाल को मिली यह जिम्मेदारी
सचिवालय स्थापना विभाग के विशेष सचिव डॉ. मुनीष नागपाल को स्वास्थ्य विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध की गई है। सचिवालय स्थापना से संबंधित प्रशासनिक जिम्मेदारियां हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राज्य सरकार के अनुसार, मुख्य सचिव कार्यालय IAS/HCS अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण और सचिवालय स्थापना से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अर्बन चैलेंज फंड में पहली बार मिशन निदेशक
शहरी विकास से जुड़ी अर्बन चैलेंज फंड योजना के लिए सरकार ने अलग प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की है। 2023 बैच के IAS अधिकारी अनिरुद्ध यादव को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ इस योजना का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि मिशन निदेशक का पद पहली बार सृजित किया गया है। इसका मतलब है कि योजना के संचालन और क्रियान्वयन के लिए अब एक अधिकारी को विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है। अनिरुद्ध यादव इसके साथ HSIIDC के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और गुरुग्राम ग्लोबल सिटी परियोजना के CEO की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
दो HCS अधिकारियों की बदली जिम्मेदारियां
HCS स्तर पर भी दो अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। 2016 बैच के HCS कंवर सिंह, जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) थे, अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हरियाणा के संयुक्त निदेशक (प्रशासन) होंगे। उन्हें इसके साथ आयुष्मान भारत, हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व भी दिया गया है। वह इन दोनों पदों पर मयंक वर्मा का स्थान लेंगे।
वहीं 2023 बैच के HCS मयंक वर्मा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग का संयुक्त निदेशक (प्रशासन) नियुक्त किया गया है। इस तरह दोनों अधिकारियों की प्रशासनिक जिम्मेदारियों में लगभग सीधा बदलाव हुआ है। 2020 बैच के HCS नसीब कुमार, जो सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) हैं, को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ हरियाणा विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।