Nuh Encounter: नूंह-सोहना बॉर्डर के पास पुलिस मुठभेड़ में वांछित आरोपी शाहिद ढेर, गो-तस्करी का था आरोप

Haryana Police Encounter: हरियाणा के नूंह-सोहना बॉर्डर के पास गुरुवार तड़के करीब 4 बजे पुलिस और वांछित आरोपी शाहिद के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक गांव सिलानी के पास पीछा करने के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। इससे आरोपी की मौत हो गई।

Nuh-Sohna Border Encounter: हरियाणा के नूंह में गुरुवार सुबह पुलिस और एक वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार शाहिद उर्फ आडवाणी का पीछा करते समय सोहना क्षेत्र के सिलानी गांव के पास गोलीबारी हुई। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सोहना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शाहिद नूंह जिले के तावड़ू क्षेत्र के खरखड़ी गांव का रहने वाला था और उस पर गो-तस्करी समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप था। मुठभेड़ के बाद पुलिस की ओर से घटनास्थल और गोलीबारी से जुड़े साक्ष्यों की जांच की जा रही है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।

सुबह 4 बजे हुई मुठभेड़

नूंह पुलिस की फिरोजपुर झिरका क्राइम टीम गुरुवार तड़के एक वांछित आरोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस टीम शाहिद उर्फ आडवाणी का पीछा कर रही थी। पीछा करते हुए टीम गुरुग्राम जिले के सोहना थाना क्षेत्र के गांव सिलानी के पास पहुंची, जहां दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई। पीछा किए जाने के दौरान शाहिद ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें शाहिद को गोली लगी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे तत्काल सोहना के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन उसकी मौत हो गई।

कई मामलों में था वांछित

शाहिद उर्फ आडवाणी पर गो-तस्करी और एटीएम मशीन उखाड़ने जैसी वारदातों में शामिल होने के आरोप थे। वह नूंह जिले के तावड़ू क्षेत्र के खरखड़ी गांव का निवासी था। पुलिस के अनुसार वह वर्ष 2018 में गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की हिरासत से फरार हो गया था और इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। घटना के बाद रोजकामेव थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की। घटना के बाद इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी हुई थी।