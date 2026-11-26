Haryana Accident News: हरियाणा के नूंह जिले में कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में एक अर्टिगा कार सामने से आ रहे वाहन से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, कार में ले जाए जा रहे दो गोवंशों में से एक की भी मौत हो गई, जबकि दूसरा जीवित बच गया। पुलिस के अनुसार हादसे के समय कार सवार संदिग्ध गो तस्करी के मामले में पुलिस से बचने के लिए एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में गाड़ी दौड़ा रहे थे। यह घटना नूंह के मोहम्मदपुर अहीर थाना क्षेत्र में गौयला गांव के पास सुबह करीब 5:30 बजे हुई। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को देखकर रॉन्ग साइड दौड़ाई कार

नूंह पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार के अनुसार बुधवार सुबह CIA नूंह की टीम को सूचना मिली थी कि KMP एक्सप्रेसवे पर धुलावट के पास अर्टिगा गाड़ी में सवार चार लोग गोवंश उतार रहे हैं। सूचना मिलते ही CIA की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को पीछे आता देख कार सवारों ने बचकर निकलने की कोशिश की और अर्टिगा को गलत दिशा में मानेसर की तरफ दौड़ा दिया। इसी दौरान गौयला गांव के पास सामने से आ रहे एक कैंटर से उनकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्टिगा में सवार चारों लोग घायल हो गए।

हादसे में मुस्तफा की मौत, तीन घायल

इस भीषण सड़क हादसे में पल्ला निवासी मुस्तफा की मौत हो गई। वहीं उसके साथ मौजूद अखलाक, आसिफ और इकबाल घायल हो गए। अखलाक का इलाज न्यू एरा अस्पताल में चल रहा है, जबकि आसिफ और इकबाल को तावड़ू के ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार मुस्तफा के खिलाफ पहले भी गो तस्करी और पुलिस पर हमला करने से जुड़े दो आपराधिक मामले दर्ज थे। हादसे में घायल तीनों लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है।

कार में भरे थे दो गोवंश, एक की मौत

पुलिस के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त अर्टिगा गाड़ी में दो गोवंश मौजूद थे। टक्कर के कारण एक गोवंश की मौत हो गई, जबकि दूसरा जीवित मिला। इस तरह हादसे में एक व्यक्ति के साथ एक बेजुबान पशु की भी जान चली गई। घायल आरोपी आसिफ ने पुलिस की बताई घटना की वजह पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि गोरक्षा दल के लोगों ने उनकी गाड़ी को घेरकर टक्कर मारी थी। हालांकि पुलिस की ओर से इस आरोप को निराधार बताया गया है।