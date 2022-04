चंडीगढ़ में अब नो-कोरोनो, नो-मास्क, नो चालान No Corono No Mask No Challan

आज समाज डिजिटलन, चंडीगढ़:

No Corono No Mask No Challan: दो साल के बाद आखिरकार चंडीगढ़ निवासियों को भी मास्क से मुक्ति मिल गई है। इस संबंध में प्रशासन ने सोमवार को निर्देश जारी किए। मंगलवार को चंडीगढ़ शहर मास्क से आजाद नजर आया। लोगों को कहते सुना गया अब नो कोरोना, नो मास्क और नो चालान।

अब कोई प्लेंटी और फाइन नहीं No Corono No Mask No Challan

चंडीगढ़ के सलाह धर्मपाल ने निर्देश देते हुए कहा कि मास्क पर कोई प्लेंटी और फाइन नहीं लगेगा। किसी भी पब्लिक और वर्कप्लेस पर अब मास्क अनिवार्य नहीं है। लेकिन प्रशासन ने लोगों को एडवाइज दी है कि वो पब्लिक प्लेस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। यूटी प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने कहा कि अब शहर में कोरोना का संक्रमण न के बराबर है इसलिए लोगों के लिए मास्क पहनना अब वैकल्पिक होगा। चालान नहीं काटा जाएगा।

मास्क पर था एक हजार का चालान No Corono No Mask No Challan

बता दें कि चंडीगढ़ में मास्क नहीं पहनने पर एक हजार रुपये का चालान काटा जाता था। ये चालान यूटी प्रशासन, एसडीएस और पुलिस की टीमें मिलकर करती थीं। कोरोना की तीनों लहर में जब कोरोना के केस बढ़े, प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती की लेकिन तीसरी लहर के बाद जैसे ही कोरोना के मामलों में कमी आई, चालान की संख्या भी बहुत कम हो गई। इन दिनों कोरोना के केस नाम मात्र हैं, इसलिए चालान भी नहीं हो रहे थे।

फिर भी भीड़ में पहनें मास्क No Corono No Mask No Challan

हरियाणा सरकार ने भी मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। हालांकि प्रशासन लोगों को परामर्श जारी करके भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने के लिए कहता रहेगा। कोरोना संक्रमण के कारण यूटी प्रशासन ने अप्रैल 2020 में मास्क पहनने व अन्य कई पाबंदियां लगाई थीं।

Read Also : कांग्रेसी विधायक बोले- आम आदमी पार्टी लालच देकर कर रही संपर्क Anirudh Singh Targeted AAP