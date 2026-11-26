Haryana News: रोहतक के खरावड़ में चार लोगों की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। सोशल मीडिया पर हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया गैंग के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें चारों लोगों की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। पोस्ट में इस हत्याकांड को रंजिश और गैंगवार के चलते बदले की कार्रवाई बताया गया है। हालांकि, वायरल पोस्ट किसने शेयर की और इसका चार लोगों के हत्याकांड से क्या संबंध है, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट वायरल

इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट से शेयर की गई पोस्ट में रोहित, बजरंग और सोनू डीघल की हत्या का बदला लेने की बात लिखी गई है। इतना ही नहीं, पोस्ट में आगे भी वारदातों को अंजाम देने की धमकी दी गई है। कुछ अन्य लोगों को भी टैग कर चेतावनी दी गई है।

आईजी, एसपी ने किया निरीक्षण

मिलन होटल में चार युवकों की हत्या से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वारदात के बाद आईजी और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं, पीजीआई में मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों के एकत्रित होने के चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।