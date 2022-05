समालखा में दामाद को मारने आई सास ने कर दी उसके भाई की हत्या

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत(Mother-in-law, who came to kill son-in-law, killed his brother) जिले के समालखा क्षेत्र के एक गांव में खेत में सो रहे युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के छोटे भाई ने अपने ससुराल वालों पर हत्या का लगाते हुए बताया कि उसके ससुराल वाले यूपी उत्तर से उसको मारने आए थे, लेकिन रात के अंधेरे में वो उसे पहचान नहीं पाए और बड़े भाई की हत्या करके फरार हो गए। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर उसकी पत्नी, उसकी सास, साला और पत्नी के जीजा के खिलाफ आईपीसी की बात विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

दो साल पहले की थी लव मैरिज

इलियास ने समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो 5 भाई हैं। उसने पानीपत के नामुंडा गांव में जयकिशन निवासी ढिंडार गांव की जमीन ठेके पर ली हुई है, जिसमें उसने खरबूज बोए हुए हैं। उसका पहली पत्नी से करीब 3 साल पहले तलाक हो चुका है। तलाक के बाद उसकी रिश्तेदारी में ही एक लड़की फरीदा निवासी सहारनपुर से बातचीत होने लगी। करीब 2 साल पहले वह फरीदा को लेकर प्रयागराज चला गया था, जहां उसने कोर्ट में लव मैरिज कर ली थी।

नाबालिग को भगाने का मुकदमा दर्ज करा दिया था

फरीदा के भाई मुक्करम ने फरीदा को नाबालिग साबित करके उसके खिलाफ थाने में नाबालिग को भगाने का मुकदमा दर्ज करा दिया था। इस कारण वह कहीं माह सहारनपुर जेल में भी रहा और फरीदा अपने मां-बाप के पास चली गई थी।जमानत होने के बाद उसने जयकिशन का खेत ठेके पर लिया था। उसकी पत्नी फरीदा, सास व साला फोन करके कहते कि पैसे दे दो, केस उठा लेंगे। आरोप है कि उसकी पत्नी के जीजा सलमान के साथ भी गलत संबंध थे। पत्नी अक्सर कहती थी कि वह उसके पास नहीं आएगी, वह अपने जीजा के पास ही रहेगी। आरोपी ससुरालजन अक्सर उसे जान से मारने की धमकी देते थे।

फसल की रखवाली करने आया था मृतक आलीक

इलियास ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका बड़ा भाई आलीक उसके पास ढिंडार गांव आया था। दोनों फसल की रखवाली कर रहे थे। 30 अप्रैल की शाम को दोनों भाई अपनी अपनी चारपाई पर कुछ-कुछ दूरी पर खेतों में सोए हुए थे। रात करीब 10:30 बजे इलियास को खरबूजे के खेत में कुछ आदमियों की आहट सुनाई दी तो वह ट्यूबवेल पर रह रहे अन्य खेत वालों के पास गया और उनको लेकर वापस आया। वापस आने पर उसने देखा कि चारपाई पर आलीक लहूलुहान पड़ा है। वह खेत मालिक जय किशन की मदद से आलीक को समालखा सरकारी अस्पताल ले गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे पानीपत सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। आलीक को वह तुरंत पानीपत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इलियास ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी।

