आज समाज डिजिटल , चंडीगढ़ :

Mask Mandatory in Four Districts Of Haryana हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज कहा कि कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए एनसीआर के चार जिलों गुरूग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व झज्जर में फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर कर दिया हैं और जो मास्क नहीं लगाएगा उसको जुर्माना लगेगा।

आधे से ज्यादा जिलों में कोरोना के शुन्य मामले

विज ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि कोरोना के 238 मामलों में से 198 मामले गुरूग्राम के हैं और लगभग 22 मामले फरीदाबाद के हैं बाकी हरियाणा में आधे से ज्यादा जिलों में कोरोना के शुन्य मामले हैं। वहां कोई कोरोना के मामले नहीं बढ रहे हैैं।

विज ने कहा कि उनके द्वारा गुरूग्राम में टीम को कोरोना के बढते मामलों के अध्ययन केे लिए टीम को भेजा गया था कि गुरूग्राम में मामले क्यों बढ रहे हैं और इस अध्ययन की रिपोर्ट आनी बाकी है।

इन जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य

लेकिन फिलहाल एतिहात के तौर पर दिल्ली से सटे चार जिलों गुरूग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व झज्जर में फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर कर दिया है । (Mask Mandatory in Four Districts Of Haryana) उन्होंने बताया कि गुरूग्राम के किन-किन क्षेत्रों से कोरोना के मामले आ रहे हैं और किस-किस बस्ती से आ रहे हैं इसके लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया हैं। इसके अलावा, कोरोना के वेरियंट को जानने के लिए सैम्पल रोहतक भिजवाएं गए हैं ।

उन्होंने कहा कि ‘‘हम पूरी तरह से तैयार हैं हमारा स्टाफ तैयार हैं, हमारे उपकरण पूरे हैं, बेडस पूरे हैं, आक्सीजन पूरी हैं’, लेकिन लोगों को स्वयं की इच्छा से अभी एतिहात बरतनी चाहिए, लोगों को खुद मास्क डालने चाहिए और हाथ सैनिटाइजर या साबुन से समय-समय पर धोते रहना चाहिए।

Mask Mandatory in Four Districts Of Haryana

Read Also : भारत में यहां है 10 सबसे विशालकाय बजरंगबली की प्रतिमाएं

Connect With Us: Twitter Facebook