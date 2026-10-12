Haryana News: रेवाड़ी में ट्रक से कुचलकर विवाहिता की दर्दनाक मौत, जेठानी बाल-बाल बची, बैंक जाते वक्त हुआ हादसा

हरियाणा के रेवाड़ी जिले से एक सोमवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई है। सर्कुलर रोड स्थित ट्रॉमा सेंटर के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

Haryana News: हरियाणा के रेवाड़ी जिले से एक सोमवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई है। सर्कुलर रोड स्थित ट्रॉमा सेंटर के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्कूटी पर उसके साथ बैठी उसकी जेठानी इस हादसे में बाल-बाल बच गई। घटना उस वक्त हुई जब महिला स्कूटी पर सवार होकर अपनी जेठानी के साथ बैंक जा रही थी।

ट्रक ने चपेट में लिया

जानकारी के मुताबिक, स्कूटी पर सवार होकर डिंपल अपनी जेठानी के साथ बैंक जा रही थी। इसी दौरान इज्जर से रेवाड़ी की ओर जा रही एक निजी बस सर्कुलर रोड पर ट्रॉमा सेंटर के सामने से गुजर रही थी। अचानक ही बस ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी सवार महिला डिंपल बस के टायरों के नीचे आ गई। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि, उसके साथ बैठी उसकी जेठानी पूजा इस घटना में बाल-बाल बच गई। वह दूर सड़क पर जा गिरी।

कुटीना गांव की थी मृतका

इस हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई और इसकी सूचना तत्काल सिटी थाना पुलिस को दी। मृतका डिंपल प्रजापति राजस्थान के कुटीना गांव की रहने वाली थी और उसका विवाह साधु शाह नगर के युवक दीपक के साथ हुआ था।

पुलिस कर रही जांच

स्कूटी सवार डिंपल बस के नीचे कैसे आई ,इसकी जांच में सिटी थाना पुलिस जुट गई है। मौके से दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज भी एकत्रित की जा रही है। बस चालक मौके से फरार हो गया।