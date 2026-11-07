Haryana News: पानीपत में बड़ा हादसा, गुप्ता फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां पहुंचीं

पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले के पसीना स्थित गुप्ता फैक्ट्री में शनिवार को भीषण आग लग गई। इस घटना से आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

Haryana News: पानीपत से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले के पसीना स्थित गुप्ता फैक्ट्री में शनिवार को भीषण आग लग गई। इस घटना से आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया।

दमकल की 8 गाड़ियां पहुंचीं

आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की करीब आठ गाड़ियां मौके पर तैनात की गईं। इसके अलावा समालखा से भी दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ीं। दमकल कर्मचारी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे।

अफरा-तफरी का माहौल

फैक्ट्री में आग लगने की घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का आकलन हो सकेगा।