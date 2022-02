नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़ :

The First General Surgeon Of Bewal Village : गांव बेवल निवासी मास्टर जितेंद्र के बेटे अभिषेक बालवान का पहले ही प्रयास में उदयपुर के रविंद्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एमएस में चयन हुआ है। उनके चयन पर ग्रामवासी खुशी जताते हुए अभिषेक के माता-पिता को बधाई दे रहे हैं।

अभिषेक बालवान शुरू से रहे होनहार (The First General Surgeon Of Bewal Village )

इस विषय में जानकारी देते हुए धर्मेश कौशिक ने बताया कि अभिषेक बालवान शुरू से ही होनहार छात्र रहा है उनके पिता सरकारी विद्यालय में अतिथि अध्यापक हैं एवं उनकी माता साधारण गृहिणी हैं। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा यदुवंशी शिक्षा निकेतन महेंद्रगढ़ से प्राप्त की। (The First General Surgeon Of Bewal Village) इसके बाद नीट में चयन होने पर एमबीबीएस पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज रोहतक से पूर्ण की और पहले ही प्रयास में एमएस जर्नल सर्जरी में चयन हुआ है। अभिषेक बेवल गांव का पहला एमएस डॉक्टर बनेगा ।

इन्होंने दी बधाई (Latest News Mahendragarh)

नांगल चौधरी के विधायक व यदुवंशी शिक्षा निकेतन के चेयरमैन राव बहादुर सिंह, पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक, आरपीएस ग्रुप के सीईओ मनीष राव, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर प्रमोद कुमार, इलाके के जाने-माने गायक कलाकार धर्मेश कौशिक, पूर्व सरपंच यदुनंदन, पूर्व सरपंच महावीर, राजपाल शर्मा, सुरेश बजाज, रणबीर पंच, होलदार सत्येंद्र, धर्मेंद्र, रविंद्र कुमार, विक्रम बोहरा सहित ग्राम वासियों ने अभिषेक की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है।

