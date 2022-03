Parents blocked the road due to increase in school fees: विद्यार्थियों की फीस में बढ़ोतरी करने को लेकर अभिभावकों ने लगाया रोड पर जाम

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

Parents blocked the road due to increase in school fees: महेंद्रगढ़-सतनाली सड़क मार्ग स्थित गांव खातोद के पास एक नीजि स्कूल द्वारा विद्यार्थियों की फीस बढ़ोतरी करने को लेकर अभिभावकों ने सतनाली-महेंद्रगढ़ रोड पर जाम लगा दिया। अभिभावकों ने रोड को करीब 1 घंटे तक जाम रखा। इससे रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारे लग गई। जाम की सूचना पर महेंद्रगढ़ सदर पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और सदर थाना प्रभारी रामनाथ द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद जाम को खुलवाया।

नीजि स्कूलों की फीस बढ़ोतरी गलत : अभिभावक

बता दे कि महेंद्रगढ़ सतनाली सड़क मार्ग पर गांव खातोद के पास एक नीजि स्कूल है। उस स्कूल में विद्यार्थियों की फीस में काफी बढ़ोतरी कर दी। इससे नाराज होकर विद्यार्थियों के अभिभावकों ने रोड पर जाम लगा दिया। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के कारण व्यापारी, मजदूर व सभी प्रकार के व्यक्तियों पर मार पड़ी है। लेकिन नीजि स्कूल द्वारा ऐसे तरीके से फीस में बढ़ोतरी गलत की गई है।

उन्होंने कहा कि अगर स्कूल संचालक ने फीस की गई बढ़ोतरी को कम नहीं किया तो वह जिला उपायुक्त, जिला शिक्षा विभाग में ज्ञापन देकर स्कूल पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगें। वहीं स्कूल संचालक का कहना है की कोरोना महामारी होने से स्कूल पर भी आर्थिक संकट आया है। इससे स्कूल के कर्मचारियों की सैलरी देने में उन्हें दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की फीस में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की है। केवल 8 प्रतिशत फीस में बढ़ोतरी की है।

Read Also: World Forest Day महाविद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण कर विश्व वन दिवस मनाया