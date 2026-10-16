Haryana News: हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के B.Tech ब्लॉक में AC फटने से लगी आग, नाराज छात्रों ने किया हंगामा

Mahendragarh University News: हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के B.Tech ब्लॉक के एक क्लासरूम में बुधवार रात AC में खराबी के बाद आग लग गई। हादसे में डेस्क और बिजली के उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। नाराज छात्रों ने गेट नंबर-2 बंद कर ढाई घंटे तक प्रदर्शन किया।

Haryana Central University Protest: हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में B.Tech ब्लॉक के एक क्लासरूम में एयर कंडीशनर (AC) फटने के बाद आग लग गई। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। आग से कक्षा में रखे डेस्क और कई बिजली के उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना के समय क्लासरूम में विद्यार्थी मौजूद नहीं थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस घटना के बाद विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और बिजली के उपकरणों के रखरखाव को लेकर छात्रों में नाराजगी फैल गई।

हादसे में क्लासरूम में रखा सामान जला

बुधवार रात B.Tech ब्लॉक के एक कमरे से तेज आवाज सुनाई दी और धुआं उठने लगा। मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल विभाग को सूचना दी। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में क्लासरूम के डेस्क और कई बिजली के उपकरण जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

गेट नंबर-2 बंद कर छात्रों ने किया प्रदर्शन

हादसे के बाद विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और उपकरणों के रखरखाव पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने गुरुवार शाम गेट नंबर-2 बंद कर दिया। NSUI के प्रतिनिधियों और छात्र नेताओं के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने करीब ढाई घंटे तक धरना दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में NSUI के पूर्व प्रदेश महासचिव एवं विश्वविद्यालय प्रभारी सुनील कमानिया, इकाई अध्यक्ष धीरज यादव, उत्तम सिंह राजपूत और भूपी खातोद समेत अन्य छात्र शामिल हुए। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप था कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा।

छात्रों ने उठाई सुरक्षा जांच की मांग

छात्रों ने विश्वविद्यालय के क्लासरूम, प्रयोगशालाओं और हॉस्टलों में लगे AC तथा अन्य बिजली उपकरणों की सुरक्षा जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि अगर ऐसी घटना क्लास चलने के दौरान होती, तो विद्यार्थियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। छात्रों ने हादसे की पारदर्शी जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग रखी। ये मांगें प्रदर्शनकारी छात्रों की ओर से उठाई गई थीं।

पुलिस पहुंचने के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन

गेट नंबर-2 पर प्रदर्शन और मुख्य मार्ग बाधित होने की सूचना मिलने पर अकोदा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रों से बातचीत कर स्थिति सामान्य करने की कोशिश की। इसके बाद विद्यार्थियों को कुलपति से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। फिलहाल इस घटना ने विश्वविद्यालय परिसर में अग्नि सुरक्षा और बिजली के उपकरणों के नियमित रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छात्रों की मांग है कि सभी संबंधित उपकरणों की जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।