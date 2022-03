नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़ :

ASP Gave Instructions To The School Operators To Be Aware : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने शुक्रवार को विद्यालय संचालकों की एक बैठक बुलाई। जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए की सभी अपने विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए तथा डीवीआर के अंदर 3 महीने का रिकॉर्ड अवश्य रखें।

पुलिस के फोन नंबर लिखने को दिए निर्देश (ASP Gave Instructions To The School Operators To Be Aware)

किसी प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर उसकी पूरी जानकारी ले। जरूरत पड़ने पर पुलिस को फोन करें तथा विद्यालय के बाहर और अंदर पुलिस के फोन नंबर अवश्य लिखें ताकि छात्रों को आवश्यकता पढ़ने पर पुलिस को फोन कर सकें।

विद्यार्थियों को भी इस संबंध में जागरूक करने की दी प्ररेणा (ASP Gave Instructions To The School Operators To Be Aware)

मौके पर समय रहते बदमाशों को पकड़ा जा सके। विद्यालय में आने वाले सभी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर लगाएं। (Latest Mahendragarh News) समय-समय पर विद्यार्थियों को भी इस संबंध में जागरूक करते रहें विशेष रूप से छात्राएं किसी का भय न माने उनके लिए पुलिस सदा तत्पर है।

