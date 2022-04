धोखाधड़ी कर पैसे ठगने के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे Accused of Cheating Caught by Police

आरोपितों ने महिला को असली नोटों की जगह दिए थे बच्चों के खिलौना नोट Accused of Cheating Caught by

नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:

Accused of Cheating Caught by Police: महेंद्रगढ़ के मौहल्ला खोजावाड़ा की रहने वाली एक वृद्ध महिला को तीस हजार रुपये के बदले बच्चों के खिलौना नोट देने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान राजकुमार वासी मौहल्ला गुजरवाला रेवाड़ी और जगत सिंह वासी नया गांव रेवाड़ी के रूप में हुई है।(Accused of Cheating Caught by Police) आरोपितों ने वृद्ध महिला को पेंशन में बढ़ोतरी के नाम पर तीस हजार रूपए ठग लिए थे। आरोपितों ने पेंशन के रुपयों के बदले वृद्ध महिला को खिलौना नोट देकर उसके साथ धोखाधड़ी की थी। आरोपित को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

महेंद्रगढ़ की एक महिला को पेंशन बढ़ोतरी का झांसा देकर ठग लिए थे रुपए

Accused of Cheating Caught by Police: पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मौहल्ला खोजावाड़ा महेंद्रगढ़ की रहने वाली एक वृद्ध महिला बैंक से अपनी पेंशन के तीस हजार रुपए निकलवाकर लाई थी और अपने घर जा रही थी। उसी समय ब्रह्मदेव चौक से कुछ दूरी पर दो युवक स्कूटी पर आए और बोले कि आप पेंशन निकलवाकर लाई हो, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आप एक फॉर्म भर दो, हम आपको बढ़ोतरी के रुपए दे देते हैं। जो रुपए आप बैंक से लाए हो वो हमें दे दो। वृद्ध महिला ने उन पर विश्वास करके उनको रुपए दे दिए। युवकों ने वृद्ध महिला को असली नोटों के बदले बच्चों वाले खिलौना नोट दे दिए। पीड़िता वृद्ध महिला ने अज्ञात युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी से पैसे ठगने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कारवाई शुरू कर दी।

आरोपितों के पास से पुलिस ने करीब पांच हजार रुपए की नकदी की बरामद

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धोखाधड़ी कर पैसे ठगने की वारदात को अंजाम देने वाले का पता लगाकर महेंद्रगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पूछताछ में दोनों आरोपितों से करीब पांच हजार रुपए की नकदी बरामद की है। आरोपितों को आज न्यायालय में पेश किया गया। आरोपित जगत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आरोपित राजकुमार को पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

