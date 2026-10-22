Haryana Jail News: महेंद्रगढ़ जेल में बंदी से 29 ग्राम सुल्फा बरामद, वार्डर पर सप्लाई का आरोप

Haryana Crime News: हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला जेल में तलाशी के दौरान एक हवालाती बंदी से काली पन्नी में रखा 29 ग्राम सुल्फा बरामद होने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन की शिकायत के अनुसार बंदी संजय उर्फ चव्वनी ने आरोप लगाया कि वार्डर संजीव कुमार ने उसे यह पदार्थ दिया था।

Haryana Jail News: हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला जेल नारनौल में बंदियों तक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पहुंचने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन की शिकायत के अनुसार एक हवालाती बंदी की तलाशी के दौरान काली पन्नी में रखा 29 ग्राम सुल्फा बरामद किया गया। पूछताछ में बंदी ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात एक वार्डर ने उसे यह पदार्थ दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बंदी संजय उर्फ चव्वनी और वार्डर संजीव कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और प्रिजन एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुलाकात कक्ष के सामने हुई थी घटना

जिला जेल के उप अधीक्षक रविंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 अक्टूबर को वार्डर संजीव कुमार की ड्यूटी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोट-गश्त पर थी। दोपहर करीब एक बजे वह मुलाकात कक्ष के सामने बने टीन शेड में बैठा था। इसी स्थान पर हवालाती बंदी संजय उर्फ चव्वनी भी मौजूद था। जेल प्रशासन को कुछ संदिग्ध गतिविधि का संदेह हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की गई। इसके बाद बंदी को जेल ड्योढ़ी में बुलाकर तलाशी लेने का निर्णय किया गया। यह कार्रवाई उप अधीक्षक के निर्देश पर की गई।

तलाशी में काली पन्नी से मिला सुल्फा

शिकायत के अनुसार वार्डर हर्षरोज ने अन्य जेल कर्मचारियों की मौजूदगी में बंदी संजय उर्फ चव्वनी की तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से काले रंग की पन्नी में रखा सुल्फानुमा पदार्थ बरामद हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर पन्नी सहित उसका वजन 29 ग्राम पाया गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और बरामद पदार्थ को सौंपते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। पुलिस टीम जेल पहुंची और पदार्थ को अपने कब्जे में लेकर उसका वजन किया। शिकायत के मुताबिक पदार्थ को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर कपड़े में पैक किया गया और नियमानुसार सील किया गया।

वार्डर संजीव कुमार पर लगा आरोप

पूछताछ के दौरान बंदी संजय उर्फ चव्वनी ने आरोप लगाया कि वार्डर संजीव कुमार ने उसे मुलाकात कक्ष के सामने बने टीन शेड में यह पदार्थ दिया था। इसी बयान के आधार पर वार्डर की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, संबंधित कर्मचारियों के बयान और अन्य साक्ष्यों की जांच करके यह पता लगाना होगा कि पदार्थ जेल के भीतर कैसे पहुंचा और क्या इसमें किसी कर्मचारी की भूमिका थी। पुलिस ने बंदी और वार्डर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, प्रिजन एक्ट की धारा 42 के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी हरियाणा में जेल कर्मचारियों और बंदियों से जुड़े नशीले पदार्थों की बरामदगी के मामले सामने आ चुके हैं।