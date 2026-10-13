Haryana News: लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, अब खाते में आएंगे ₹1100, बाकी ₹1000 की होगी एफडी

Haryana Lado Lakshmi Yojana Update: हरियाणा की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। अब पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की सहायता में से ₹1100 सीधे बैंक खाते में मिलेंगे, जबकि ₹1000 उनके नाम पर एफडी या आरडी में जमा किए जाएंगे।

Haryana Lado Lakshmi Yojana News: हरियाणा सरकार की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता के भुगतान का तरीका बदल दिया गया है। अब पात्र महिलाओं को हर महीने मिलने वाले 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे उनके बचत बैंक खाते में दिए जाएंगे, जबकि शेष 1000 रुपये उनके नाम पर आरडी या एफडी के रूप में जमा किए जाएंगे। इस जमा राशि पर ब्याज भी मिलेगा और निर्धारित अवधि पूरी होने पर महिला को रकम वापस दी जाएगी। सरकार ने जमा की परिपक्वता अवधि अधिकतम पांच वर्ष निर्धारित की है।

हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। अब तक महिलाओं को सीधे उनके खाते में 2100 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन अब 1000 रुपये एफडी या आरडी में जमा किए जाएंगे। नए नियमों के अनुसार 2100 की राशि को दो हिस्सों में बांटा गया है। इस व्यवस्था के तहत महिलाओं को हर महीने घरेलू जरूरतों और अन्य खर्चों के लिए ₹1100 मिलेंगे। वहीं ₹1000 उनके नाम पर जमा होते रहेंगे। इस प्रकार योजना के तहत मिलने वाली मदद ₹2100 प्रतिमाह बनी रहेगी, लेकिन इसका एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाएगा।

पहले महीने के नियम भी जानें

8 जनवरी की अधिसूचना के अनुसार नए लाभार्थियों को पहले महीने में पूरी ₹2100 की राशि उनके बचत बैंक खाते में देने का प्रावधान है। दूसरे महीने से सहायता को ₹1100 नकद हस्तांतरण और ₹1000 आरडी या एफडी में जमा करने के रूप में बांटा जाएगा। अधिसूचना में उन लाभार्थियों के लिए भी अलग व्यवस्था का उल्लेख है, जो स्वेच्छा से निर्धारित सीमा तक कम मासिक सहायता लेना चुनती हैं। इसलिए लाभार्थियों को अपनी चुनी हुई राशि और लागू नियमों के अनुसार भुगतान की शर्तें जांचनी चाहिए।

बच्चों से जुड़ी है योजना की पात्रता

योजना के पात्रता संबंधी प्रावधानों में बच्चों की शिक्षा और पोषण से जुड़े मानकों को भी महत्व दिया गया है। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त पात्रता श्रेणियों के तहत लाभ मिल सकता है। परिवार का सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई की दसवीं अथवा बारहवीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करे। सरकारी स्कूल में कक्षा एक से चार तक पढ़ने वाला बच्चा निपुण भारत मिशन के तहत निर्धारित कक्षा-स्तर की दक्षता हासिल करे। मां अपने बच्चे को गंभीर तीव्र कुपोषण या मध्यम तीव्र कुपोषण की स्थिति से बाहर निकालने में सफल हो। तीन से अधिक बच्चों वाली माताओं पर निर्धारित प्रतिबंध लागू होगा।

सालाना आय सीमा बढ़ाई गई

लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार के तहत हरियाणा सरकार ने पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.80 लाख करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 सितंबर 2026 को योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस बदलाव से अधिक परिवारों की महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना के सामान्य पात्रता नियमों में महिला की उम्र कम से कम 23 वर्ष होना और हरियाणा में निवास संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी करना शामिल है। आय का सत्यापन परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी के आधार पर किया जाता है।