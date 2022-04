इशिका ठाकुर,कुरुक्षेत्र:

21 Lakhs Given For Construction Of Hall : विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में अधिवक्ताओं का हमेशा अहम योगदान रहा है। इस वर्ग के लोगों ने हमेशा समाज सेवा करने में अग्रणी भूमिका अदा की है। इस समाज के लोगों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

Read Also : रोहतक ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से कहा ‘रेड लाइट’ पर वाहन बंद करें, ईंधन के साथ-साथ जीवन की भी बचत होगी: Traffic Police

जिला बार एसोसिएशन को हाल निर्माण के लिए आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 21 लाख रुपए की दी अनुदान राशि (21 Lakhs Given For Construction Of Hall)

विधायक सुभाष सुधा वीरवार को देर सायं जिला बार एसोसिएशन के सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने जिला बार एसोसिएशन को हाल निर्माण के लिए आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 21 लाख रुपए की अनुदान राशि दी है। (Latest Kurukshetra News) इतना ही नहीं बार एसोसिएशन इतना ही नहीं बार एसोसिएशन की हर समस्या का तत्परता के साथ समाधान किया जाएगा और सभी मांगों का पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने किया है बढ़चढ़ कर सरकार और प्रशासन का सहयोग (21 Lakhs Given For Construction Of Hall)

उन्होंने कहा कि थानेसर शहर में हर आपदा के समय जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने हमेशा बढ़चढ़ कर सरकार और प्रशासन का सहयोग अभी हाल में ही कोरोना जैसी महामारी में बार एसोसिएशन की तरफ से जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के साथ-साथ लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अनेकों वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया और रक्त दान जैसे शिविर लगाकर अनजान लोगों की जान बचाने का अनोखा काम किया।

इसलिए अधिवक्ता इस समाज की अहम कड़ी है। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान राजेन्द्र जुनेजा ने हाल के लिए अनुदान राशि देने पर विधायक का आभार व्यक्त करते हुए बार एसोसिएशन की तमाम मांगों को सबके समक्ष रखा। इस कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आत्म प्रकाश मनचंदा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे।

इस मौके पर ये सभी रहे उपस्थित (21 Lakhs Given For Construction Of Hall)

इस मौके पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आत्म प्रकाश मनचंदा,महिन्द्र तंवर, जनरल सेक्रेटरी विक्रम शर्मा, अनिल मैहला, साहिल मंगला, तनूज सैनी, रणधीर सिंह, सुभाष शर्मा, जय नारायण शर्मा, साहब सिंह सैनी, महेन्द्र सिंह तोमर, लवकेश मैहता, दीपक सिडाना आदि उपस्थित थे।

Read Also : मुख्यमंत्री के संभावित दौरा कार्यक्रम को लेकर डीसी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा DC Took Stock Of The Arrangements

Read Also : आस एहसास ने जरूरतमंद औरतों को जागरूक कर मनाया वर्ल्ड हेल्थ डे: World Health Day

Read Also : पौधारोपण से ही हरा-भरा होगा हमारा वातावरण:एडवोकेट चेतना अरोड़ा: Plantation Drive

Connect With Us : Twitter Facebook