Kaithal News: कैथल के अस्पताल में 2 युवकों पर चाकू से किया था हमला, पुलिस ने किया एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Kaithal Hospital Clash Latest News: कैथल के सिविल अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर सोमवार को 2 युवकों पर चाकू से हमला हुआ था। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को नामजद करते हुए हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। अब पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है। एनकाउंटर में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी अभी भी फरार है। दरअसल पुराने विवाद के चलते थार गाड़ी में आए हमलावरों ने अस्पताल के बाहर दो युवकों पर चाकुओं से हमला किया था।
इमरजेंसी के बाहर हुआ था हमला
मामला कैथल के जिला सिविल अस्पताल का है। जानकारी के मुताबिक 17 अगस्त को दो युवक इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान पुराने विवाद को लेकर थार गाड़ी में सवार होकर आए कुछ युवकों ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। मामले में पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था।
एनकाउंटर के बाद पूछताछ कर रही पुलिस
मामले की जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के बारे में सुराग मिला। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई की। पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर मामले में इस्तेमाल हथियार और घटना से जुड़े दूसरे सुरागों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक मामले में नामजद दूसरा आरोपी अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस आरोपी के रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से भी पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा पुलिस अस्पताल परिसर और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।
पुराने विवाद से जुड़ा है मामला
जानकारी के अनुसार दोनों युवकों पर हमला पुराने विवाद और रंजिश के चलते किया गया था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और हमले में कितने लोग शामिल थे। पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी जांच रही है। साथ ही हमले में इस्तेमाल चाकू और वाहन से जुड़े सबूत भी जुटाए जा रहे हैं।