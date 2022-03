Social Media Policy Will Be Made Soon: जल्द सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई जायेगी : मुख्यमंत्री

प्रवीण वालिया, करनाल:

Social Media Policy Will Be Made Soon: आज आईएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री तथा करनाल के विधायक मनोहर लाल से जोनल कोर्डीनेटर शैलेन्द्र जैन की अगुआई तथा जिलाध्यक्ष अनीता सिंह ,मुख्यमंत्री के मीडिया कोर्डीनेटर जगमोहन आनंद की उपस्थिति में मीडिया पॉलिसी की प्रति भेंट की।(Social Media Policy Will Be Made Soon)

मुख्यमंत्री से सोशल मीडिया ,पत्रकारो के सम्मान, ग्रह निर्माण पॉलिसी अधिमान्यता कमेटी, पत्रकारो के लिये मीडिया कौंसिल का गठन करने के साथ पत्रकारो के लिये प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा जैसे बिन्दुओ पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी बिन्दुओ पर बात की। उन्होंने कहा जल्द मीडिया पालिसी लागू होगी ।’

सरकार पत्रकारो की गरिमा बनाये रखने के लिये हर सम्भव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा वह मीडिया पालिसी के ड्राफ्ट को डीपीआर को देंगे। अच्छे बिन्दुओ को प्रस्तावित मीडिया पालिसी में शामिल करेंगे। इस अवसर पर अनिता सिंह , शैलेन्द्र जैन , पवन शर्मा , विवेक राणा , राकेश शर्मा , मैनपाल कश्यप , प्रवीन वालिया , गुरदेव गिल , इशिका राजपूत सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे|