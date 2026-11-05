Amit Shah Haryana Visit: करनाल में गृहमंत्री अमित शाह ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में हुए शामिल

Amit Shah in Karnal: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को हरियाणा के करनाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। अमित शाह ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान स्मृति ईरानी, मनोहर लाल और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

Amit Shah Haryana Tour: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को हरियाणा के दौरे पर पहुंचे। उनके दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। करनाल के बाद गृह मंत्री अंबाला छावनी पहुंचेंगे, जहां वह नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे। भाजपा की इस पदयात्रा को विपक्ष के ‘वोट चोरी’ अभियान और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में पार्टी के राजनीतिक जनसंपर्क अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह का यह दौरा हरियाणा में भाजपा के संगठनात्मक और राजनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

करनाल के सेक्टर-12 से शुरू हुई पदयात्रा

करनाल में भाजपा की ओर से आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा का कार्यक्रम सेक्टर-12 से रखा गया। अमित शाह ने इस अभियान के तहत पदयात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा के मार्ग में महात्मा गांधी चौक और कर्ण कैनाल क्षेत्र को शामिल किया गया था। हालांकि, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मद्देनजर कार्यक्रम के रूट में बदलाव भी किया गया। पदयात्रा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, भाजपा की हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अहम बना दिया।

#WATCH | Karnal, Haryana: Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Amit Shah, along with Union Minister Manohar Lal Khattar, CM Nayab Singh Saini, BJP leader Smriti Irani and others participate in a padyatra in Karnal, as part of the BJP’s ‘Loktantra Bachao, Arajakta Hatao’ campaign. — ANI (@ANI) November 5, 2026

कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर BJP का हमला

भाजपा की इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस और INDIA गठबंधन की ओर से चुनाव आयोग तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना है। विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इसके जवाब में भाजपा ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी बात रख रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसी नैरेटिव का जवाब देने के लिए देशभर में पदयात्राओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस को घेरा

अमित शाह की पदयात्रा से पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। महिपाल ढांडा के मुताबिक विपक्ष गलत नैरेटिव तैयार करके जनता के बीच भ्रम फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसी दुष्प्रचार को बेनकाब करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करने के लिए ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा निकाल रही है। उनके बयान से साफ है कि भाजपा इस अभियान को केवल एक पदयात्रा तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसके जरिए विपक्ष के आरोपों का राजनीतिक जवाब भी देना चाहती है।

अंबाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का करेंगे उद्घाटन

करनाल में कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंबाला छावनी पहुंचेंगे। यहां वह नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे। करीब 22 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस स्मारक के निर्माण पर लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह स्मारक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उन वीरों और गुमनाम नायकों को समर्पित है, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया था। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के उन योद्धाओं के योगदान को सम्मान देना है, जिन्हें इतिहास में अपेक्षित पहचान नहीं मिल सकी। स्मारक के उद्घाटन के बाद अमित शाह अंबाला के गांधी ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं।