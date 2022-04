प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार व सेक्टर की समस्याओं पर आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने की चर्चा Growing corruption and sector problem in the state

प्रवीण सिंह वालिया, करनाल:

Growing corruption and sector problem in the state: रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइंट कमेटी करनाल की मासिक संयुक्त मीटिंग पंजाबी धर्मशाला सेक्टर 9 में अमरनाथ की अध्यक्षता में हुई । यह जानकारी देते हुए सतीश गोयल, संयोजक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस ज्वाइंट कमेटी करनाल ने बताया कि मीटिंग में मुख्य रूप से समस्याओं पर चर्चा की गई ।

सामुदायिक केंद्रों को लीज पर ना देकर आरडब्ल्यूए को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी की मांग Growing corruption and sector problem in the state

सभी आरडब्ल्यूए की मांग है कि सामुदायिक केंद्रों को लीज पर ना देकर आरडब्ल्यूए को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी जाए, सेक्टर के सभी पार्को की मेंटेनेंस आरडब्ल्यूए को दी जाए, जो भी कार्य निगम व सरकार के द्वारा कराए जाते हैं संबंधित विभाग उसकी एक अलॉटमेंट की कॉपी आरडब्लूए को दे, प्रॉपर्टी टैक्स की आईडी सेक्टर वॉइस जाकर ठीक की जाए, सभी आरडब्ल्यूए के द्वारा सोशल ऑडिट लागू किया जाए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलोनियों को निगम के अंतर्गत लिया जाए, बरसाती पानी की निकासी संबंधी और विशेष रूप से प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर भी गंभीरता से सभी आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने चर्चा की।

बैठक में यह रहे मौजूद Growing corruption and sector problem in the state

इस मीटिंग में सेक्टर 6 से प्रधान सतीश गोयल व कैशियर आरके सैनी, सेक्टर 7 से प्रधान संजय कालड़ा, सेक्टर 8 पार्ट 2 से प्रधान अमरनाथ व हाकम सिंह वर्मा, सेक्टर 9 से प्रधान ओमवीर राणा व जयकुमार, सेक्टर 12 से प्रधान युधिष्ठिर नंदा, सेक्टर 13 से प्रधान अशोक ढींगरा व आरके कतियाल, सेक्टर 13 एक्सटेंशन से प्रधान सुभाष चंद्र सेक्टर 16 से प्रधान चरणजीत आहूजा व रमन अग्रवाल, अल्फा सिटी से प्रधान जोगिंद्र मदान , सेक्टर 6 हाउसिंग बोर्ड से विष्णु शर्मा और श्रेया जी प्रधान नरसी विलेज फेस वन इस मौके पर उपस्थित रहे।

