इशिका ठाकुर,Karnal News: करनाल जिला सचिवालय के सामने भीषण गर्मी, बरसात और आंधी तूफान में भी अपनी मागो को लेकर धरने पर बैठे दिव्यंगों का धरना आज 53वे दिन में प्रवेश कर चुका है,देर रात आई बरसात और तूफान में भी धरना स्थल पर बैठे दिव्यंगों का हौसला कम होने का नाम नही ले रहा है, गौरतलब है पिछले 53 दिनों से दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय के सामने धरना देकर बैठे हुए है।लेकिन अब तक सरकार की और से उनकी मांग को लेकर उनसे मिलने कोई नहीं पहुँचा है।

धरने पर बैठे दिव्यंगों ने कहा जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नही करेगी तब तक धरना जारी रहेगा

जिला सचिवालय के सामने धरने पर बैठे दिव्यांग चरण सिंह ने कहा भीषण गर्मी, आंधी तूफान के बाद भी हम यहां धरने पर अपनी मागो को लेकर डटे हुए हैं, उन्होंने कहा सरकार बहुत ही निर्दय हो चुकी है, सरकार ने जब दिव्यांग एक्ट पास कर दिया है, फिर भी सरकार हमारी मागे नही मान रही है, जब तक सरकार दिव्यांग एक्ट लागू नहीं करेगी जब तक हमे कुछ नहीं मिलेगा, धरने पर बैठे दिव्यंगों ने कहा जब तक सरकार हमारी मागे पूरी नही करेगी तब तक उनका धरना इसी तरह से जारी रहेगा।

2018 में उनकी मांगों को पूरा करने का दिया था आश्वासन

गौरतलब है, सरकार ने 2018 में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। जिसे आज तक पूरा नहीं किया, अगर धरने पर बैठे दिव्यंगों की मागों की बात करे तो, मुख्य रूप से बीपीएल राशन कार्ड बनाए जाएं। 100-100 गज के प्लाट दिए जाए। डीसी रेट के तहत नौकरी दी जाए। अन्य मागों को लेकर प्रदेश के कई जिलों में दिव्यंगों का धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। Karnal News Divyangs Have Been Sitting On Dharna For The Last 53 Days

