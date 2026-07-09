Karnal News : दहेज में 5 लाख और कार की मांग का आरोप विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला

महिला सेल की जांच के बाद पति, सास-ससुर और ननद के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

Karnal News(आज समाज नेटवर्क) करनाल। करनाल जिले में दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल पक्ष ने कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की गई और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। महिला सेल की जांच के बाद तरावड़ी थाना पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 5 मार्च 2025 को गांव गौरगढ़ निवासी विजय कुमार के साथ हुई थी। उसके अनुसार, शादी में उसके पिता ने करीब 20 लाख रुपये खर्च किए थे और दहेज में सोने-चांदी के आभूषण, फर्नीचर, घरेलू सामान तथा पति को मोटरसाइकिल समेत अन्य उपहार दिए थे।विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे कम दहेज लाने के ताने दिए जाने लगे। ससुराल पक्ष कार की जगह मोटरसाइकिल देने को लेकर नाराज रहता था और 5 लाख रुपये लाने का दबाव बनाता था। उसने आरोप लगाया कि सास-ससुर और ननद के उकसाने पर पति भी उसके साथ मारपीट करता था।

मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी

शिकायत में यह भी कहा गया है कि गर्भधारण नहीं होने पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सास कथित तौर पर उसे एक तांत्रिक के पास ले गई और वहां से लाया गया पदार्थ जबरन खिलाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। विवाहिता ने आरोप लगाया कि उससे पूरे घर का काम कराया जाता था और खाने-पीने तक में भेदभाव किया जाता था।

पीड़िता के अनुसार, रक्षाबंधन के दिन भी उसके साथ मारपीट की गई। बाद में करवा चौथ पर उसे मायके भेजते हुए 5 लाख रुपये लेकर लौटने की शर्त रखी गई। पंचायत के जरिए समझौते के बाद वह दोबारा ससुराल गई, लेकिन वहां भी कथित तौर पर प्रताड़ना जारी रही।महिला का आरोप है कि 4 जनवरी को पति, सास, ससुर और ननद ने उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया तथा उसके जेवर और अन्य सामान अपने पास रख लिया। इसके बाद दो बार पंचायत भी हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।

महिला सेल करनाल में जांच पूरी होने के बाद तरावड़ी थाना पुलिस ने 8 जुलाई को पति विजय कुमार, ससुर देवी सिंह, सास बिमला और ननद रीटा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।