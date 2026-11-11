Haryana News: पांच दिन तक फर्जी अदालत और गिरफ्तारी का डर, कैथल में बुजुर्ग महिला से 1.23 करोड़ की ठगी

Haryana Cyber Fraud: हरियाणा के कैथल में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 77 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका वेद कुमारी से 1.23 करोड़ रुपये ठग लिए। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी और वकील बताकर ठगी की। जब बेटा घर पहुंचा, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ।

Kaithal Crime News: साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को डराकर जमा पूंजी हड़पने का नया तरीका अपना लिया है। हरियाणा के कैथल में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 77 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षिका वेद कुमारी से 1.23 करोड़ रुपये ठग लिए गए। आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी और वकील बताकर महिला को गिरफ्तारी का डर दिखाया। व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर फर्जी अदालत की सुनवाई का नाटक कर पांच दिन तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा। मामले का खुलासा तब हुआ, जब 8 नवंबर को उनका बेटा घर पहुंचा और पूरी कहानी सुनने के बाद ठगी का शक हुआ।

3 नवंबर को आया पहला फोन

पुलिस के मुताबिक प्रताप गेट निवासी वेद कुमारी को 3 नवंबर को एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने दावा किया कि उनके नाम पर केनरा बैंक में एक खाता है, जिसमें संदिग्ध लेनदेन हुआ है और धोखाधड़ी की रकम जमा हुई है। महिला ने ऐसे किसी बैंक खाते से इनकार किया, लेकिन आरोपियों ने उन्हें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की धमकी देना शुरू कर दिया। 4 नवंबर को दोबारा व्हाट्सऐप कॉल आई। इस बार कॉल करने वाले ने अपना नाम विजय खन्ना बताया और खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए दावा किया कि महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। भरोसा दिलाने के लिए आरोपियों ने उन्हें कथित गिरफ्तारी वारंट भी भेजा और कैमरे के सामने रहने का दबाव बनाया।

वीडियो कॉल पर लगाई फर्जी अदालत

5 नवंबर को ठगों ने महिला को व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर फर्जी अदालत की सुनवाई में पेश किया। इस दौरान राहुल गर्ग नाम के व्यक्ति को उनका वकील बताकर पेश किया गया, जिसने महिला के पक्ष में बहस करने का नाटक किया। फर्जी सुनवाई के बाद उन्हें बताया गया कि जांच पूरी होने तक अपनी रकम सरकारी बैंक खाते में जमा करानी होगी और निर्दोष पाए जाने पर पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। गिरफ्तारी के डर से महिला ने अपनी एचडीएफसी बैंक की एफडी तुड़वाई और 33 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से आरोपियों के बताए खाते में भेज दिए। 6 नवंबर को दोबारा सुनवाई कर बाकी जमा पूंजी भी ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया।

बैंक खातों से निकाले 90 लाख रुपये

महिला ने डाकघर में जमा करीब 28 किसान विकास पत्रों (KVP) से प्राप्त लगभग 90 लाख रुपये अपने एसबीआई खाते में ट्रांसफर करवाए। इसके बाद 7 नवंबर को आरोपियों के कहने पर 50 लाख रुपये आरटीजीएस के जरिए एक बैंक खाते में भेजे गए। शेष 40 लाख रुपये का चेक भरकर दूसरे बैंक खाते में जमा करवाया गया। इस तरह महिला की शिकायत में कुल 1.23 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया गया है। आरोपियों ने लगातार वीडियो कॉल के जरिए उन पर नजर रखी और किसी अन्य व्यक्ति से घटना की जानकारी शेयर नहीं करने का दबाव बनाया।

बेटे के घर पहुंचने पर खुला ठगी का राज

8 नवंबर को जब महिला का बेटा घर पहुंचा तो उन्होंने उसे फोन कॉल, गिरफ्तारी वारंट और फर्जी अदालत की सुनवाई के बारे में बताया। बेटे को बातचीत पर संदेह हुआ और उसने आरोपियों से संपर्क किया, जिसके बाद पूरे मामले में साइबर ठगी की आशंका सामने आई। महिला ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 9 नवंबर को साइबर क्राइम थाना कैथल में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है।