मनोज वर्मा, कैथल।

Demand For Opening Of Gates And Construction Of Sub-Ways: सांसद नायब सिंह सैनी ने लोकसभा में प्रश्र उठाया कि, कैथल शहर के चंदाना गेट से महाराजा शूर सैनी मार्ग के बीच रेलवे लाइन पर आम जन की सुविधा के लिए दो फाटक नंबर आईसी-30 और आईसी-31 उपलब्ध कराए हुए थे। हाल ही में इनमें से एक फाटक नंबर आईसी-31 को रेलवे विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है।

लोक सभा में उठाया कैथल में फाटक संबंधित मामाल (Gate Related Matter)

अध्यक्ष से अनुरोध करते हुए सांसद ने कहा कि, इस फाटक के दोनों तरफ घनी आबादी है। रेलवे लाइन के एक तरफ जहां सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व श्मशान घाट है, वहीं दूसरी तरफ नई अनाज मंडी व मुख्य बाजार हैं। जिसकी वजह से प्रतिदिन इस फाटक से स्कूल के बच्चों सहित भारी संख्या में लोगों व वाहनों का आवागमन होता था।

फाटक बंद होने से स्थानीय लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा (Demand For Opening Of Gates And Construction Of Sub-Ways)

लेकिन अब इस फाटक के बंद होने से स्थानीय लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष के माध्यम से सांसद नायब सिंह सैनी ने केन्द्रिय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से निवेदन करते हुए कहा कि, फाटक नंबर आईसी-30 और बंद किये फाटक नंबर आईसी-31 के बीच में एक लो हाईट सब-वे (कम ऊंचाई का सब-वे) का निर्माण करवा दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों व छात्रों को हर रोज आने वाली इस समस्या से निजात मिल सके।

