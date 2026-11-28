Haryana Road Accident: हरियाणा के कैथल जिले के कलायत में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। मृतकों में पिता-पुत्र भी शामिल हैं। हादसा कलायत की अनाज मंडी में विर्क प्लेस के सामने हुआ, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिर गए। आरोप है कि भागने की कोशिश में स्कॉर्पियो चालक ने सड़क पर गिरे तीनों लोगों को दोबारा कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला जांच में लेते हुए फरार चालक और स्कॉर्पियो की तलाश शुरू कर दी है।

स्कॉर्पियो की टक्कर से तीन की मौत

जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 9 बजे तीनों लोग स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार होकर कलायत की तरफ आ रहे थे। जब वे अनाज मंडी में विर्क प्लेस के सामने पहुंचे, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल सवार तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक ने मौके से भागने का प्रयास किया। इसी दौरान सड़क पर गिरे तीनों लोग दोबारा गाड़ी की चपेट में आ गए। इसके बाद आरोपी चालक वाहन लेकर फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

एक ही बाइक पर सवार थे तीनों लोग

इस भीषण हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान कलायत निवासी 40 वर्षीय अरविंद, उसके 10 वर्षीय बेटे अनुग्रह उर्फ हनी और गांव कोलेखा निवासी 35 वर्षीय भुट्टो के रूप में हुई है। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। हादसे में पिता-पुत्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अरविंद अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय उसका एक बेटा अपनी मां के साथ गया हुआ था। गांव कोलेखा निवासी भुट्टो ट्रैक्टर चालक था। तीन लोगों की मौत की खबर से दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है।

स्कॉर्पियो चालक की तलाश में जुटी पुलिस

मामले की जांच कर रहे एएसआई जसवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को रात करीब 9 बजे सड़क हादसे की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तीनों घायलों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल आरोपी चालक और वाहन की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।