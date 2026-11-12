Kaithal Police Encounter: एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले अमृतसर के दो बदमाशों का कैथल में एनकाउंटर

Haryana Police Encounter: हरियाणा के कैथल में गुरुवार सुबह पाडला-गुहणा रोड पर पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने गांव पाडला के एक व्यक्ति से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी।

Kaithal Encounter News: हरियाणा के कैथल में गुरुवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पंजाब के अमृतसर निवासी दो युवकों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पाडला-गुहणा रोड पर एंटी-एक्सटॉर्शन सेल और आरोपियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने घायल अवस्था में दोनों को मौके पर काबू कर नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमृतसर निवासी गुरकिरत सिंह और कर्मबीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों ने कैथल के गांव पाडला निवासी एक व्यक्ति से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रकम नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी उसी व्यक्ति पर हमला करने की तैयारी में थे, जिससे उन्होंने रंगदारी मांगी थी। समय रहते सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संभावित वारदात को टाल दिया।

पाडला-गुहणा रोड पर हुई मुठभेड़

कैथल पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को गुरुवार सुबह आरोपियों की गतिविधियों के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एंटी-एक्सटॉर्शन सेल प्रभारी एएसआई तरसेम कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पाडला-गुहणा रोड पर घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस टीम का सामना दोनों संदिग्ध आरोपियों से हो गया। इस दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों को काबू कर लिया। घायल आरोपियों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया।

पाडला के व्यक्ति से मांगी थी रंगदारी

पुलिस के अनुसार पूरा मामला थाना सदर क्षेत्र के गांव पाडला से जुड़ा हुआ है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति को आरोपियों ने निशाना बनाया था। दोनों ने उससे एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और मांग पूरी नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने तथा जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत और मामले की गंभीरता को देखते हुए कैथल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी रंगदारी की मांग पूरी करवाने के लिए पीड़ित पर हमला कर सकते हैं। इसी के चलते एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।