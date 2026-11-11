Punjab News: 34 साल बाद मिला इंसाफ, ट्रांसपोर्टर के अपहरण मामले में पूर्व SSP दोषी, विशेष अदालत का फैसला

ट्रांसपोर्टर के अपहरण मामले में 34 साल बाद आखिरकार फैसला आ गया। इस मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को मोहाली की सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को दोषी ठहराया।

Haryana News: ट्रांसपोर्टर के अपहरण मामले में 34 साल बाद आखिरकार फैसला आ गया। इस मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को मोहाली की सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को दोषी ठहराया। साल 1992 में पंजाब में आतंकवाद के दौरान 1992 में लुधियाना से ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद वे लापता हो गए थे।

12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

अदालत ने पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 365 और 120-B के तहत दोषी ठहराया है। रंधावा को 12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले में दूसरे आरोपी परमिंदरजीत सिंह को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

समारोह से उठा ले गई थी पुलिस

विशेष सीबीआई जज युक्ति गोयल की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। मामला 25 नवंबर 1992 का है, जब ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी को लुधियाना के होटल अमलतास में आयोजित एक शादी समारोह से कथित तौर पर तरनतारन पुलिस की टीम उठा ले गई थी। इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला।

पत्नी ने लड़ी लंबी लड़ाई

अमरीक सिंह की पत्नी अमरीक कौर ने पति की तलाश और इंसाफ के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जांच के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

सबूत गायब करवाए गए

इस मामले की सुनवाई में भी कई बड़ी अड़चनें आईं। अदालत के रिकॉर्ड से सीबीआई की ओर से पेश किए गए सबूत, गवाहों के बयान, शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो तथा वाहनों की लॉगबुक तक गायब हो गई थीं। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर रिकॉर्ड दोबारा तैयार करवाया गया।

रंधावा की सेवाएं की गई थीं समाप्त

सीबीआई ने मामले में 47 गवाहों की सूची पेश की थी, लेकिन इनमें से केवल 16 ही अदालत में गवाही दे सके। लंबी सुनवाई के दौरान कुछ अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों की मौत भी हो गई। पंजाब सरकार ने वर्ष 2015 में तत्कालीन एसएसपी फतेहगढ़ साहिब के पद पर तैनात गुरमीत सिंह रंधावा की सेवाएं समाप्त कर दी थीं।