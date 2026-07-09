Jind News : देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के नियमित संचालन को लेकर शेडयूल जारी

हाइड्रोजन ट्रेन प्रतिदिन सुबह सात बजकर40 मिनट पर जींद जंक्शन से सोनीपत रवाना होगी

Jind News(आज समाज नेटवर्क) जींद। आगामी 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने आ रहे हैं। उद्घाटन से पहले हाइड्रोजन ट्रेन के नियमित संचालन को लेकर रेलवे ने शेड्यूल जारी कर दिया है। निर्धारित समय के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन प्रतिदिन सुबह 7 बजकर40 मिनट पर जींद जंक्शन से सोनीपत रवाना होगी। ट्रेन रोजाना जींद और सोनीपत के बीच एक चक्कर लगाएगी। जींद से रवाना होने के बाद मार्ग में पडऩे वाले 12 स्टेशनों और हाल्ट पर निर्धारित समय के अनुसार ठहरेगी। इससे बीच के कस्बों और गांवों के यात्रियों को भी इस नई तकनीक वाली ट्रेन में सफर करने का अवसर मिलेगा।

ट्रेन के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और रेलवे की हरित ऊर्जा पहल को भी मजबूती मिलेगी

वापसी में भी ट्रेन निर्धारित समय के अनुसार सोनीपत से जींद पहुंचेगी। हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। यह डीजल ट्रेनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जा रही है। ट्रेन के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और रेलवे की हरित ऊर्जा पहल को भी मजबूती मिलेगी। पिछले कई महीनों से इस ट्रेन का विभिन्न रूटों पर सफल ट्रायल किया जा रहा था। तकनीकी परीक्षण पूरे होने के बाद अब इसके नियमित संचालन का कार्यक्रम जारी किया गया है।

गौरतलब है कि हाइड्रोजन ट्रेन एक किलो हाइड्रोजन में करीब साढ़े चार लीटर डीजल के बराबर माइलेज देगी। वहीं इन ट्रेनों का रखरखाव भी सस्ता होगा। इलेक्ट्रिक की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेन 10 गुणा अधिक दूरी तय कर सकती हैं। ट्रेन 360 किलोग्राम हाइड्रोजन में 180 किमी का सफर करेगी। ट्रेन में दो पावर प्लांट होंगे। ईंधन सेल की लागत और रखरखाव भी कम खर्च वाला है। ट्रेनों में आवाज नहीं होगी।

जींद से सोनीपत की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। यह ट्रेन 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। फिलहाल लगातार हाइड्रोजन प्लांट में टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। जींद रेलवे जंक्शन पर लगभग 120 करोड़ रुपये की लागत से दो हजार मीटर एरिया में हाइड्रोजन गैस प्लांट का निर्माण चल रहा है। हाइड्रोजन गैस से चलने वाले इंजन धुएं की बजाय भांप और पानी छोड़ेंगे। इसलिए इसमें धुआं नहीं निकलेगा। इसकी रफ्तार और यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी डीजल ट्रेन के बराबर होगी। आवाज न होने के चलते यात्री आरामदायक सफर कर सकेंगे।