पेयजल व कैंटीन की समस्या से खफा छात्रों ने कॉलेज गेट पर जड़ा ताला Problem of Drinking water and canteen in College

टंकियों की सफाई तथा वाटर कूलर की रिपेयरिंग की मांग कर रहे थे छात्र Problem of Drinking water and canteen in College

आज समाज डिजिटल, जींद:

Problem of Drinking water and canteen in College: नरवाना स्थित राजकीय केएम कॉलेज में पिछले दो महीने से कैंटीन बंद होने तथा पेयजल की समस्या से खफा होकर छात्रों ने कॉलेज की गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों का कहना था कि कैंटिन बंद होने तथा पेयजल की समस्या के चलते भारी परेशानी का सामन करना पड़ रहा है। ताला जडऩे की सूचना पाकर कॉलेज स्टाफ मौके पर पहुंच गया और छात्रों को समझा बुझाकर ताला खुलवाया।

भीषण गर्मी के चलते पीने के पानी की समस्या का सामन करना पड रहा Problem of Drinking water and canteen in College

राजकीय केएम कॉलेज नरवाना के छात्रों को सोमवार को उस समय धैर्य जवाब दे गया, जब कॉलेज में पानी की किल्लत व अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। गुस्साए छात्र कॉलेज गेट पर आ गए और ताला जड दिया। छात्रों का कहना था कि भीषण गर्मी के चलते उन्हें पीने के पानी की समस्या का सामन करना पड रहा है। कॉलेज में वाटर कूलर खराब है। टंकियों की सफाई नहीं की गई है।

मजबूरी में छात्रों को दुषित पानी पीना पड रहा है। कैंटीन पिछले दो माह से बंद पडी हुई है। मजबूरी में छात्रों को खाली पीरियड में चाय व लंच के लिए बाहर का रूख करना पड़ता है। छात्रों के बिफरने की सूचना पाकर उपप्राचार्य कृष्ण स्टाफ के साथ मौके पर पहुंच गए और समस्या के समाधान का आश्वासन देकर छात्रों को शांत किया और गेट को खुलवाया।

कैंटिन भी बंद पडी Problem of Drinking water and canteen in College

पीजीएसओ के कॉलेज अध्यक्ष गांव कान्हा खेडा निवासी छात्र अभिषेक ने बताया कि गर्मी लगातार भीषण होती जा रही है। स्वच्छ तथा ठंडे पानी की सुविधा कॉलेज में उपलब्ध नहीं है, कैंटिन भी बंद पडी हुई है। कॉलेज प्रशासन को समस्या को लेकर अवगत करवाया गया था लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

जिसके चलते मजबूरी में गेट पर ताला जडना पडा। अब उन्हें 15 दिन के अंदर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है। केएम कॉलेज के उप प्राचार्य कृष्ण ने बताया कि पानी की टंकियों की सफाई आज ही करवाई जा रही है। वाटर कूलर की भी रिपेयरिंग जल्द हो जाएगी, जिससे छात्रों को ठंडा तथा स्वच्छ पेय जल मिलेगा। कैंटिन खोलने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है और जल्द ही कैंटीन की सुविधा छात्रों को मिलेगी।

