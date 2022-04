नया प्रशिक्षु पोर्टल मई से शरू New apprentice portal started from May

अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें प्रशिक्षु

जींद:

New apprentice portal started from May: भारत सरकार की ओर से आईटीआई पास युवाओं के लिए बनाया गया शिक्षुता पोर्टल अप्रेंटिसशिप.जीओवी.इन 30 अप्रैल को बंद होगा और एक मई से प्रशिक्षु पोर्टल शुरू हो जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जींद के प्रधानाचार्य अनिल कुमार ने बताया कि सरकार ने नया शिक्षुता पोर्टल अप्रेंटिसशिप इंडिया.जीओवी.इन लॉच कर दिया गया है। ऐसे में सभी अधिकारी उनके कार्यालय में कार्य का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके प्रशिक्षुओं को 30 अप्रैल से पहले उनका प्रमाण पत्र डाउनलोड करवा कर सौंप दें। किसी प्रशिक्षु ने अपना कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है तो वह 30 अप्रैल से पहले डाउनलोड कर सकता है। प्राचार्य ने बताया कि अधिकारी पुराने पोर्टल पर प्रशिक्षुओं की परीक्षा संबंधी और अन्य अधूरा रिकॉर्ड पूर्ण करना सुनिश्चित कर लें। निर्धारित तिथि के बाद भी अगर किसी विभाग का रिकॉर्ड अधूरा रहता है तो उसके लिए विभाग खुद जिम्मेदार होगा।

