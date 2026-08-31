Haryana News: जुलाना में डेयरी संचालकों ने बढ़ाए दूध के रेट, सस्ता बेचने वाले पर 21 हजार लगेगा जुर्माना !

Julana Dairy Rate Update: जींद के जुलाना में डेयरी संचालकों की बैठक में दूध और घी के नए रेट तय किए गए हैं। भैंस के दूध का भाव ₹100 और गाय के दूध का ₹80 प्रति लीटर निर्धारित किया गया। डेयरी संचालकों के मुताबिक कम कीमत पर बिक्री करने पर 21 हजार के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

Julana Milk Rates Hike: हरियाणा के जींद जिले के जुलाना कस्बे में डेयरी संचालकों ने दूध और घी के नए दाम तय किए हैं। रविवार को अग्रवाल धर्मशाला में हुई डेयरी संचालक एसोसिएशन की बैठक में महंगाई और पशुपालन से जुड़ी बढ़ती लागत पर चर्चा के बाद नए रेट निर्धारित करने का फैसला लिया गया। बैठक में भैंस का दूध ₹100 प्रति लीटर और गाय का दूध ₹80 प्रति लीटर बेचने पर सहमति बनी। बैठक की अध्यक्षता डेयरी संचालक एसोसिएशन के प्रधान मनोज ने की। डेयरी संचालकों का कहना है कि पशुओं के चारे समेत डेयरी कारोबार में इस्तेमाल होने वाली दूसरी जरूरी चीजों की कीमत बढ़ने से लागत लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए दूध और घी के भाव में बदलाव का निर्णय लिया गया।

भैंस और गाय के दूध के नए रेट

बैठक में डेयरी संचालकों ने दूध के लिए अलग-अलग रेट तय किए। निर्णय के अनुसार भैंस का दूध ₹100 प्रति लीटर, गाय का दूध ₹80 प्रति लीटर, भैंस का घी ₹1,500 प्रति किलोग्राम और गाय का घी ₹2,500 प्रति किलोग्राम तय किया गया है। डेयरी संचालकों ने इन दरों को बैठक में सर्वसम्मति से तय किए जाने की बात कही है। एसोसिएशन के प्रधान मनोज ने डेयरी कारोबार की बढ़ती लागत का जिक्र करते हुए बताया कि पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली खल के एक कट्टे की कीमत करीब ₹1,800 से बढ़कर ₹3,000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा सरसों के तेल और पशुओं से जुड़े अन्य सामान के दाम भी बढ़ने की बात कही गई।

नियम तोड़ने पर 21 हजार का जुर्माना

बैठक में केवल नए रेट तय करने पर ही चर्चा नहीं हुई, बल्कि इनके पालन को लेकर भी फैसला लिया गया। एसोसिएशन के मुताबिक अगर कोई डेयरी संचालक निर्धारित दर से कम कीमत पर दूध या घी बेचता पाया जाता है, तो उस पर ₹21,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि यह जुर्माना डेयरी संचालकों की एसोसिएशन द्वारा तय किया गया आंतरिक नियम है। जुलाना में दूध और घी के नए भाव तय किए जाने के बाद अब इन दरों पर स्थानीय स्तर पर बिक्री किए जाने की बात कही गई है। हालांकि यह फैसला सरकार या प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया है।