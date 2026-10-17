Jind Fire: जींद में डेकोरेशन के गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 20 लाख रुपये का सामान जलकर राख

Haryana Fire News: हरियाणा के जींद की विश्वकर्मा कॉलोनी में शुक्रवार रात डेकोरेशन के सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। शनिवार सुबह पड़ोसियों से सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में 20 लाख रुपये से अधिक का सामान जल गया।

Jind Warehouse Fire: हरियाणा के जींद में विश्वकर्मा कॉलोनी स्थित डेकोरेशन के सामान के एक गोदाम में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा 20 लाख रुपये से अधिक कीमत का सामान जलकर राख हो गया। शनिवार सुबह पड़ोसियों ने गोदाम से आग लगने की सूचना मालिकों को दी। इसके बाद दमकल विभाग की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना से कारोबारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। व्यापार मंडल ने पीड़ित कारोबारी को उचित मुआवजा देने की मांग की है।

रात में लगी आग, सुबह मिली सूचना

गोदाम के मालिक विनोद कुमार और मोनू कुमार के अनुसार वे शुक्रवार रात गोदाम को ठीक से बंद करके घर चले गए थे। शनिवार सुबह पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर गोदाम में आग लगने की जानकारी दी। पड़ोसियों ने ही दमकल विभाग को भी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए काफी देर तक प्रयास किया। हालांकि आग पर काबू पाए जाने तक गोदाम में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। शुरुआती अनुमान के मुताबिक नुकसान 20 लाख रुपये से अधिक का है।

आग लगने के कारणों का पता नहीं

गोदाम में आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। आग से हुए भारी नुकसान के बाद गोदाम मालिक विनोद कुमार के सामने कारोबार दोबारा शुरू करने की चुनौती खड़ी हो गई है। आग में सामान नष्ट होने से उन्हें बड़ा आर्थिक झटका लगा है। विनोद कुमार ने सरकार से आर्थिक सहायता देने की अपील की है, ताकि वह नुकसान से उबरकर अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें।

व्यापार मंडल ने की मुआवजे की मांग

व्यापार मंडल जींद के प्रधान महावीर कंप्यूटर ने भी घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पीड़ित कारोबारी को हुए आर्थिक नुकसान को देखते हुए उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फिलहाल इस घटना में हुए नुकसान का अंतिम आकलन बाकी है।