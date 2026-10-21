Road Accident News: दशहरे पर माथा टेककर लौट रहे दंपति की सड़क हादसे में मौत, दो बच्चे घायल, अस्पताल में भर्ती

Road Accident News: हरियाणा के जींद जिले के नरवाना क्षेत्र के निवासी और उनकी पत्नी की पंजाब में सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में उनके 2 बच्चे घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंपति दशहरे पर धमतान साहिब में माथा टेकने के बाद चंडीगढ़ लौट रहे थे।

Narwana Road Accident: हरियाणा के जींद जिले के नरवाना क्षेत्र के गांव धरौदी के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दशहरे के अवसर पर धार्मिक स्थल पर माथा टेककर और परिजनों से मिलकर चंडीगढ़ लौट रहे दंपति की पंजाब के समाना के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में उनके दो बच्चे भी घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर गांव पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान छबील दास उर्फ शिला के रूप में हुई है। वह सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और फिलहाल चंडीगढ़ में तैनात थे। हादसे में उनकी पत्नी की भी जान चली गई। जिस परिवार में दशहरे के अवसर पर अपनों से मिलने की खुशी थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है।

धमतान साहिब में माथा टेकने गए थे दंपति

छबील दास उर्फ शिला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दशहरे के अवसर पर धमतान साहिब में माथा टेकने पहुंचे थे। धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के बाद दंपति गांव धरौदी गए, जहां उन्होंने अपने परिवार और गांव के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वे बच्चों के साथ कार में सवार होकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। परिवार को उम्मीद थी कि वे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने सब कुछ बदल दिया।

समाना के पास अज्ञात ट्रक से टकराई कार

जानकारी के मुताबिक मंगलवार को पंजाब में समाना के पास दंपति की कार की एक अज्ञात ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि कार में सवार पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनके दोनों बच्चे घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए पटियाला के राजिंदरा अस्पताल ले जाया गया। बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

हादसे के बाद गांव धरौदी में पसरा मातम

दंपति की मौत की खबर गांव धरौदी पहुंचते ही परिवार और ग्रामीणों में शोक छा गया। छबील दास सरकारी नौकरी करते थे और अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि दशहरे के बाद घर लौटने का उनका सफर इस तरह दुखद घटना में बदल जाएगा। इस हादसे में दोनों बच्चों के घायल होने से परिवार की चिंता और बढ़ गई है। माता-पिता को खोने के बाद बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने मुश्किल समय आ गया है। ग्रामीण इस घटना से स्तब्ध हैं और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं।