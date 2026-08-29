Haryana News: जींद के नागरिक अस्पताल में सफाई की मुहिम, साफ-सफाई के लिए लगाई गईं मशीनें

हरियाणा के जींद जिले के नागरिक अस्पताल में साफ-सफाई को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है।

Haryana News: हरियाणा के जींद जिले के नागरिक अस्पताल में साफ-सफाई को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। अस्पताल के फर्श, गलियारों, वार्डों, शौचालयों और बाहरी परिसर की सफाई के लिए बड़ी और छोटी मिलाकर करीब 10 मशीनें लगाई गई हैं। इस पूरी व्यवस्था पर हर महीने करीब 10 लाख रुपये खर्च होंगे।

सफाई के स्तर को बढ़ाना मकसद

अस्पताल प्रशान के मुताबिक, नई व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि मशीनों के जरिए सफाई के स्तर को और बेहतर करना है। खासकर अस्पताल जैसे स्थान पर, जहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और उनके तीमारदार पहुंचते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय की ओर से सफाई का टेंडर निजी कंपनी को दिए जाने के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने अस्पताल में काम संभाल लिया है।

मशीनों से और बेहतर होगी सफाई

संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से मशीनों से नियमित और वैज्ञानिक तरीके से सफाई कराने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले भी अस्पताल में सफाई व्यवस्था चल रही थी और अस्पताल प्रशासन का दावा है कि सफाई पहले से अच्छी थी, लेकिन मशीनों के इस्तेमाल से इसे और बेहतर किया जा सकेगा।

निजी कंपनी संभाल रही सफाई का काम

अस्पताल में निजी कंपनी की ओर से सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। नई व्यवस्था में अस्पताल के अलग-अलग हिस्सों की सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनों से फर्श की सफाई, पॉलिशिंग और अन्य निर्धारित सफाई कार्य कराए जा रहे हैं। अस्पताल के संवेदनशील हिस्सों में सफाई के लिए निर्धारित मानकों का पालन करने पर भी जोर दिया जा रहा है।