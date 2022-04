सीआईए व बदमाशों में मुठभेड़ का मामला: एएसआई को मारी गोली तो निरीक्षक पर फैंका था कुल्हाडा Case of encounter between CIA and miscreants

आज समाज डिजिटल,जींद:

Case of encounter between CIA and miscreants: उचाना में शुक्रवार रात लूट में वांछित बदमाशों को पकडऩे पहुंची पहुंची सीआईए-टू रोहतक के एएसआई को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने पर उचाना थाना पुलिस ने सीआईए-2 को नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर की शिकायत पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बदमाशों ने एएसआई को गोली मारने के बाद टीम का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर पर भी कुल्हाडा फैंक था। हालांकि वो इस हमले में बाल-बाल बच गए। रातभर जिला पुलिस ने बदमाशों की धर पकड के लिए सर्च अभियान चलाया। यह सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा।

बाइक छोड भागे बदमाश, पुलिसकर्मियों ने पीछा किया तो पलट कर चला दी गोलियां Case of encounter between CIA and miscreants

सीआईए-टू रोहतक के निरीक्षक नवीन के नेतृत्व में बीती देर रात को पुलिस पार्टी रोहतक मेें सप्ताह पहले गार्ड को गोली मारकर दो करोड 62 लाख रुपये की लूट के मामले में वांछितों को ढुंडने के लिए टीम ने उचाना में सूचना के आधार पर डेरा डाला हुआ था। उसी दौरान सूचना मिली कि लूट में वांछित युवकों के हुलिये से मिलते जुलते दो युवक गांव पालवां शराब ठेका के साथ बाइक पर बैठे हुए है। पीछे बैठे युवक के हाथ में कुल्हाडा है। सीआईए-टू की टीम जब शराब ठेका पर पहुंची और युवकों को टोकते हुए परिचय मांगा, जिस पर दोनों युवक बाइक छोड़ कर गली में घुस गए। युवकों को भागता देख एएसआई अमित, निरीक्षक नवीन ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक बदमाश ने अपने पास मौजूद असलहा से एएसआई अमित पर फायर कर दिया। गोली उसके पेट में जा लगी। दूसरे बदमाश ने निरीक्षक नवीन पर कुल्हाडा फैंक दिया, जिस पर निरीक्षक नवीन बाल-बाल बच गया। पीछा कर रही पुलिस टीम ने भी बदमाशों पर फायरिंग की लेकिन दोनों बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर गली पार कर खेतों की तरफ भाग निकलने में कामयाब हो गए।

सीसी टीवी फुटेजों को खंगाल रही पुलिस Case of encounter between CIA and miscreants

जिस पर बदमाशों का पीछा कर रहे पुलिसकर्मी घायल एएसआई अमित को लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। बदमाशों की धर पकड के दौरान पुुलिसकर्मी को गोली मारने पर चलाया गया सर्च अभियान शनिवार को भी जारी रहा। पुलिस ने शराब ठेका तथा जिस इलाका में पुलिस तथा बदमाशों के बीच मुठभेड हुई, उस इलाका में लगे सीसी टीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है। साथ ही पुलिस ने व्यापक स्तर पर सर्च अभियान चलाया। पुलिस टीमें लगातार बदमाशों की तलाश कर रही है। उचाना थाना प्रभारी सोमबीर ढाका ने बताया कि टीम का नेतृत्व कर रहे सीआईए-टू रोहतक के निरीक्षक की शिकायत पर दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।